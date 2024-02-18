Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü evinde karşılaştığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Muja'nın ceza sahası hemen dışı sağ çaprazdan sert ve düzgün şutunda meşin yuvarlak kaleci Nita'da kaldı.
58. dakikada Samsunspor'un kullandığı korner sonrası savunmadan seken topu ceza sahası dışında alan Holse'nin gelişine vuruşunda kaleci Nita meşin yuvarlağı kontrol etti.
66. dakikada rakip ceza yayı üzerinde topla buluşan Dragus'un sert şutunda meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı gitti.
83. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Sorescu'nun şutunda top savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Ogün Özçicek gelişene vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0
90+2. dakikada sağ kanattan ortada Ercan Kara'nın kafayla indirdiği topu Satka tamamlayarak ağlara gönderdi. 1-1
Hakemler: Zorbay Küçük, Tuğberk Curbay, Furkan Ürün
Gaziantep FK: Florin Nita, Ömürcan Artan (Furkan Soyalp dk. 78), Arda Kızıldağ, N'Koulou, Papy Djilobodji, Salem Mbakata, Marko Jevtovic (Deian Sorescu dk. 78), Ogün Özçiçek, Alexandru Maxim (Aliou Badji dk. 61), Jamiro Monteiro (Max Gradel dk. 61), Denis Dragus (Lazar Markovic dk. 88)
Yedekler: Batuhan Şen, Junior Morais, Ertuğrul Ersoy, Mirza Cihan, Bahadır Gölgeli
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubomir Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Osman Çelik (Berhan Deniz dk. 84), Carl Holse, Taylan Antalyalı (Soner Aydoğdu dk. 70), Flavien Tait, Arbnor Muja (Benito Dırk dk. 70), Marius Mouandilmadji (Ercan Kara dk. 70)
Yedekler: Muammer Yıldırım,, Nany Dımata, Yunus Emre Çift, Muhammed Gümüşkaya, Alim Öztürk, Haluk Mustafa Tan
Teknik Direktör: Markus Alfred Gisdol
Goller: Ogün Özçicek (dk. 83) (Gaziantep FK) Satka (dk. 90+2) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Ogün Özçicek, Aliou Badji, Furkan Soyalp (Gaziantep FK) Mouandilmadji, Tait (Samsunspor) - GAZİANTEP
Son Dakika › Spor › Trendyol, Gaziantep FK ile Samsunspor Arasında 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
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