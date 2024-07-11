Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 15. haftada oynanacak
Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçı 15. haftada gerçekleşecek. Bu heyecan dolu maç, İstanbul'da oynanacak ve futbolseverler arasında büyük ilgi görmesi bekleniyor.
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11.07.2024 16:21:44. #1.13#
SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 15. haftada oynanacak - Son Dakika
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