Trendyol Süper Lig, 28. hafta maçlarıyla devam edecek - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig, 28. hafta maçlarıyla devam edecek

Trendyol Süper Lig, 28. hafta maçlarıyla devam edecek

Trendyol Süper Lig, 28. hafta maçlarıyla devam edecek.

29.02.2024 09:44
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Trendyol Süper Lig, 28. hafta maçlarıyla devam edecek.

Haftanın açılış maçında yarın Kasımpaşa ile EMS Yapı Sivasspor karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

20.00 Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

2 Mart Cumartesi:

13.30 MKE Ankaragücü- İstanbulspor (Eryaman)

16.00 Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Atakaş Hatayspor- Fenerbahçe (Mersin)

3 Mart Pazar:

13.30 RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-TÜMOSAN Konyaspor (Pendik)

19.00 Beşiktaş- Galatasaray (Tüpraş)

4 Mart Pazartesi:

17.00 Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)

20.00 Corendon Alanyaspor- Trabzonspor (Alanya Oba)

20.00 Bitexen Antalyaspor- Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Spor, Son Dakika

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