 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trendyol Süper Lig: Antalyaspor 0 - Trabzonspor 1 (İlk yarı) - Son Dakika
Üye Girişi

Trendyol Süper Lig: Antalyaspor 0 - Trabzonspor 1 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı. Maçtan dakikalar ve sarı kart bilgisi de haberde yer alıyor.

Trendyol Süper Lig: Antalyaspor 0 - Trabzonspor 1 (İlk yarı)
14.01.2024 - 22:00,
Abone Ol

- Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

ANTALYA - Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Visca'nın sağ kanattan yaptığı ortada kaleci topu tokatladı. Bardhi, önünde kalan topu Fountas'a aktardı. Bu oyuncunun yerden şutu ağlara gitti. 0-1

11. dakikada Safuri'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Jehezkel'in vuruşu yan kale direğine çarparak oyuna döndü.

12. dakikada Saric'in ceza sahası sol çaprazından sert şutunda top kale direği dibinden az farkla auta gitti.

24. dakikada Enis Destan'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Visca'nın vuruşu kalecide kaldı.

28. dakikada Kaluzinski'nin ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

36. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un,ceza sahasına içine yerden gönderdiği topun üstünden Buksa atladı, sol kanatta topu önünde bulan Güray Vural'ın sert şutunu Benkovic kale çizgisinden çıkardı.

45. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Fountas'ın çaprazdan vuruşunu kaleci kornere çeldi.

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Murat Altan

Antalyaspor: Helton Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır, Güray Vural, Kaluzinski, Jehezkel, Safuri, Saric, Larsson, Adam Buksa

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı, Ufuk Aktol, Milosevic, Ömer Toprak, Van de Streek, Ege Bilsel, Bytyqi, Emre Uzun, Assombalonga

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can, Rayyan Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Berat, Mendy, Edin Visca, Bardhi, Fountas, Enis Destan

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Kerem Şen, Fernandez, Bakic, Umut Güneş, Arif Boşluk, Engin Poyraz Efe Yıldırım

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Fountas (dk. 3) (Trabzonspor)

Sarı kart: Mendy (Trabzonspor)

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Erdoğan Yeşilyurt, Antalyaspor, Trabzonspor, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig: Antalyaspor 0 - Trabzonspor 1 (İlk yarı) - Son Dakika


22:25
'Zemin kötü' diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak "Zemin kötü" diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak
21:23
İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler 'Yok artık' diyor İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55
İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
20:52
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20:24
İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi
19:57
Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45
Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı
19:22
MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti

Son Dakika
22:25 "Zemin kötü" diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak
21:23 İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55 İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
20:52 Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20:24 İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi
19:57 Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45 Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı
19:22 MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti
19:14 Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerin son paylaşımı ortaya çıktı
18:59 ABD Başkanı Biden, Netanyahu'dan desteğini çekiyor: Durum berbat ve biz tıkandık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 22:44:40. #1.13#
SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig: Antalyaspor 0 - Trabzonspor 1 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement