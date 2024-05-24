Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor ve Antalyaspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor ve Antalyaspor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig\'de Alanyaspor ve Antalyaspor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Alanyaspor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Hwang Ui-Jo'nun golüne karşılık Adam Buksa'nın golüyle skor eşitlendi. Karşılaşmada sarı kart gören oyuncu ise Antalyaspor'dan Veysel oldu.

24.05.2024 22:00
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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Alanyaspor, Akdeniz derbisinde sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada Safuri'nin ceza sahası dışından şutunda kaleci Yusuf topu kontrol etti.

80. dakikada Safuri'nin sağ kanattan ortasına Adam Buksa arka direkte kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. 1-1

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Lima, Aliti (Fatih Aksoy dk. 75), Janvier, Novais (Sisto dk. 75), Eduardo (Augusto dk. 68), Efecan Karaca (Fer dk. 45), Yusuf Özdemir, Hwang Ui-Jo (Anderson dk. 75)

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Ahmed Hassan, Richard, Mert Torlak, Yunus Bahadır

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Gerxhaliu, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek (Ufuk Akyol dk. 76), Safuri, Milosevic (Emre Uzun dk. 68), Larsson, Buksa

Yedekler: Kağan Arıcan, Doğukan Özcan, Muhammed Özkul, Burak İngenç, Naldo, Harun Toprak

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Hwang Ui-Jo (dk. 3) (Alanyaspor), Buksa (dk. 80) (Antalyaspor)

Sarı kart: Veysel (Antalyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor ve Antalyaspor Berabere Kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor ve Antalyaspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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