Trendyol Süper Lig\'de Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü maçını Direnç Tonusluoğlu yönetecek

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçı olan Corendon Alanyaspor- MKE Ankaragücü karşılaşmasını Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçları yarın oynanacak mücadelelerle başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, müsabakaları yönetecek hakemleri duyurdu. Buna göre yarın Kırbıyık Holding Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak Corendon Alanyaspor - MKE Ankaragücü mücadelesinde Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Emir Eray Eyisoy ve Hüseyin Aylak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Raşit Yorgancılar olacak. - ANTALYA