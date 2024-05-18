Halil Umut Meler de alıştı artık! Öfkeden gözü dönen başkan sahaya atladı, durdurmak kolay olmadı - Son Dakika
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Halil Umut Meler de alıştı artık! Öfkeden gözü dönen başkan sahaya atladı, durdurmak kolay olmadı

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Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Konyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı kulüpte forma giyen Nazon, Konyasporlu Uğurcan'ın karnına attığı yumruk sonrasında kırmızı kart gördü. Kayseri temsilcisinin başkanı Ali Çamlı bu kart sonrası çılgına dönerken, maç oynandığı esnada saha kenarına geldi ve karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e tepki gösterdi. Emniyet güçleri, Çamlı'nın oyun alanına girmesine izin vermedi. Mücadele 10 dakikalık aranın ardından yeniden başladı.

18.05.2024 19:39  Güncelleme: 20:26
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi takımın başkanı Ali Çamlı, futbolcusuna gösterilen kırmızı kart sonrasında çılgına döndü.

KAYSERİSPOR 10 KİŞİ KALDI

Ev sahibi takımdan Nazon, Konyaspor'un serbest vuruş kullanacağı sırada rakip oyuncu Uğurcan Yazgılı'nın karnına yumruk attı. VAR'da pozisyonu inceleyen karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, Nazon'a 18. dakikada kırmızı kart gösterdi.

Halil Umut Meler de alıştı artık! Öfkeden gözü dönen başkan sahaya atladı, durdurmak kolay olmadı

BAŞKAN SAHAYA GİRDİ

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz ve Kayserispor Başkanı Ali Çamlı karara sert tepki gösterdi. Ali Çamlı yedek kulübesine kadar geldi ve sahaya girmeye çalıştı. Emniyet güçleri, Çamlı'nın oyun alanına girmesine müsade etmedi.

Halil Umut Meler de alıştı artık! Öfkeden gözü dönen başkan sahaya atladı, durdurmak kolay olmadı

OYUN 10 DAKİKA DURDU

Kayserispor tribünleri de kırmızı karta yoğun şekilde itiraz etti. Polis güçleri, Kayserispor yedek kulübesi ve tribünleri önüne emniyet şeridi çekti. Mücadele 10 dakikalık aranın ardından devam edebildi.

HAKEM MELER, DAHA ÖNCE YUMRUK YEMİŞTİ

Kayserispor- Konyaspor maçının hakemi Halil Umut Meler, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere biten Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan yumruk yemişti. Bu olay kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

İşte o anlar;

Kayserispor başkanı Ali Çamlı, kırmızı kart sonrası sahaya girdi
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS
Kayserispor başkanı Ali Çamlı, kırmızı kart sonrası sahaya girdi
Halil Umut Meler de alıştı artık! Öfkeden gözü dönen başkan sahaya atladı, durdurmak kolay olmadı

Trendyol Süper Lig, Halil Umut Meler, Kayserispor, Ali Çamlı, Konyaspor, Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Halil Umut Meler de alıştı artık! Öfkeden gözü dönen başkan sahaya atladı, durdurmak kolay olmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Vefa Batikan: Her maçı skandal,bu hakem kime çalışıyor iyice araştırılmalı 42 8 Yanıtla
    Ümmet Güzel: haftaya GS maçı var konyasporun düşme hattında bu hafta kurtarsinlar ki haftaya GS yi zorlamasın amaç bu 23 29 Vefa Batikan: Ümmet güzel,aynen bende öyle düşünüyorum,hakem atamalarına bakın gs fb arda kardeşler Kayseri Konya Halil umut neler, ikiside hasta gs li,gerçi hangisi gs li değil ki, gs li olmayan hakemi A klasmana çıkamıyorlar 10 15
  • Mehmet Yılmaz: Sen bi fifa kokartlı bi hakemsin kararların o kadar net olmalıki herkes helal olsun demeli. 21 1 Yanıtla
  • Erkut Köse: Bu hakemde maç iotal etmemek için kendini başını derde sokmayı çok seviyor 16 2 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed: Federasyon ne işe yarar 7 2 Yanıtla

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