Halil Umut Meler de alıştı artık! Öfkeden gözü dönen başkan sahaya atladı, durdurmak kolay olmadı

Vefa Batikan:

Her maçı skandal,bu hakem kime çalışıyor iyice araştırılmalı

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Ümmet Güzel: haftaya GS maçı var konyasporun düşme hattında bu hafta kurtarsinlar ki haftaya GS yi zorlamasın amaç bu 23 29