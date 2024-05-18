Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi takımın başkanı Ali Çamlı, futbolcusuna gösterilen kırmızı kart sonrasında çılgına döndü.
Ev sahibi takımdan Nazon, Konyaspor'un serbest vuruş kullanacağı sırada rakip oyuncu Uğurcan Yazgılı'nın karnına yumruk attı. VAR'da pozisyonu inceleyen karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, Nazon'a 18. dakikada kırmızı kart gösterdi.
Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz ve Kayserispor Başkanı Ali Çamlı karara sert tepki gösterdi. Ali Çamlı yedek kulübesine kadar geldi ve sahaya girmeye çalıştı. Emniyet güçleri, Çamlı'nın oyun alanına girmesine müsade etmedi.
OYUN 10 DAKİKA DURDU
Kayserispor tribünleri de kırmızı karta yoğun şekilde itiraz etti. Polis güçleri, Kayserispor yedek kulübesi ve tribünleri önüne emniyet şeridi çekti. Mücadele 10 dakikalık aranın ardından devam edebildi.
Kayserispor- Konyaspor maçının hakemi Halil Umut Meler, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere biten Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan yumruk yemişti. Bu olay kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.
İşte o anlar;
Son Dakika › Spor › Halil Umut Meler de alıştı artık! Öfkeden gözü dönen başkan sahaya atladı, durdurmak kolay olmadı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (6)