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Trendyol Süper Lig'de Samsunspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'de Samsunspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig\'de Samsunspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakanın VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun oldu. Mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.

02.02.2024 12:21
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Trendyol Süper Lig'de bugün Samsunspor ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakanın VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun oldu.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor ile Galatasaray bugün saat 20.00'de Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Mustafa Sönmez yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturacak. AVAR'da da Bülent Birincioğlu ve Erdem Bayık görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'de Samsunspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'de Samsunspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu - Son Dakika
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