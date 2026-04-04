Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor Değişikliklerle Galatasaray'ı Ağırladı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor, son oynadığı ikas Eyüpspor maçına göre ilk 11'de 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Batagov ve Visca ile kart cezalısı Oulai, maç kadrosunda yer almadı. Arnavutluk Milli Takım kampından sakatlığı nedeniyle erken ayrılarak Trabzon'a dönen ve tedavisi yapılan Muçi ise ağrı hissedince maçta forma giymeyen bir diğer isim oldu.

Trabzonspor'da son maçtaki kadrodan Lovik ve Umut Nayir yedek kulübesine çekilirken, Ouali ve Muçi zorunlu olarak kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yerine Augusto, Nwakaeme, Pina ve Mustafa Eskihallaç, Galatasaray karşısında ilk 11'de görev yaptı.

Trabzonspor, maça Onana, Nwakaeme, Ozan Tufan, Savic, Mustafa Eskihellaç, Pina, Zubkov, Folcarelli, Nwaiwu, Onuachu ve Augusto ile başladı.

Karadeniz ekibinin yedek kulübesinde genç oyuncular Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çakıroğlu, Salih Malkoçoğlu ve Taha Emre İnce olmak üzere 5 oyuncu yer aldı.

-Nwakaeme, ilk haftadan sonra ilk kez 11'de

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, Muçi'nin sakatlığında ilk 11'de forma giydi.

Ligin ilk haftasındaki Kocaelispor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Nwkaeme, sakatlığı ve lisansının TFF'ye bildirilmesiyle bu sezon fazla forma şansı bulamadı.

Ligin ikinci yarısında da daha çok yedek kulübesinde yer alan Nwakaeme, ligde 26 hafta sonra ilk 11'de görev aldı.

Galatasaray'da Osimhen, Sara ve Sane forma giyemedi

Galatasaray'da Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, Brezilya Milli Takımı'ndan sakat dönen Gabiel Sara ile cezalı Leroy Sane, Trabzonspor'a karşı forma giyemedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan maçta sağ el başparmağında ciddi kesik oluşan Hollandalı Noa Lang ise 11'de sahaya çıktı. Galatasaray'da Sara'nın yokluğunda Yunus Akgün orta sahada görev yaptı.

Osimhen'in yerine Icardı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Burak, forvette Osimhen'in yokluğunda Arjantinli oyuncu Mauro Icardi'ye görev verdi.

Sarı-kırmızılı takım, sahaya Uğurcan Çakır, Jakobs, Abdülkerim Bardakcı, Sanchez, Singo, Lemina, Toreira, Noa Lang, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Icardi 11'i ile çıktı.

Uğurcan, 216 gün sonra Papara Park'ta

Trabzonspor'un ligin 5. haftasında Papara Park'ta Samsunspor ile oynadığı müsabakanın Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır, ilk kez eski takımına karşı forma giydi.

Samsunspor ile 31 Ağustos'ta oynanan ve 1-1 biten karşılaşmanın ardından takımdan ayrılan Uğurcan Çakır, 216 gün sonra Papara Park'ta Trabzonspor'a karşı sarı-kırmızılı takımın kalesini korudu.

Anadolu Ajansı'na pankartlı kutlama

Trabzonsporlu futbolcular sahaya, 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının (AA) 106. yaşını kutlayan pankartla çıktı.

Bordo-mavili futbolcular, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile yaptıkları maç öncesinde AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Papara Park'ta oynanan maç öncesi bordo-mavili oyuncular, üzerinde "Anadolu Ajansı'mızın 106. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyoruz" yazısının bulunduğu pankartı taşıdı.

Taraftar stadı doldurdu

Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Trabzonspor taraftarları, tribünleri doldurarak takımlarına destek verdi.

Bordo-mavili taraftarlar maç öncesi koreografi düzenledi.

Yaklaşık 40 bin kapasiteli Papara Park'ta 2 bin civarında sarı-kırmızılı taraftar da yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

Jaja'ya ödül

Karşılaşmayı izlemek için kente gelen Trabzonspor'un eski Brezilyalı oyuncusu Jaja'ya, kulüp başkan yardımcısı Birhan Emre Yazıcı tarafından plaket verildi.

Papara Park'ta gerçekleştirilen törende Jaja, kulübe verdiği emek ve katkılar dolayısıyla onurlandırıldı.

Tribünlerin alkışları eşliğinde gerçekleşen törende büyük onur duyduğunu ifade eden Jaja, Yazıcı'ya teşekkür ederek taraftarları selamladı.

Cemil Usta'nın ailesi Başkan Doğan'ın konuğu oldu

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün eski kaptanlarından Cemil Usta'nın ailesini Papara Park'ta ağırladı.

Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Trabzonspor'umuzun yapı taşlarından, efsane oyuncularımızdan Cemil Usta'nın ailesini Galatasaray karşılaşması öncesinde Papara Park'ta ağırladı. Başkanımız Ertuğrul Doğan, efsane futbolcumuz Cemil Usta'nın yaptığı unutulmaz katkılar ve bıraktığı unutulmaz izlerden dolayı ailesine de teşekkür ederek plaket takdim etti." denildi.