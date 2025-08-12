Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'un Başlangıcı - Son Dakika
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'un Başlangıcı

12.08.2025 01:33
Trabzonspor, Kocaelispor'u 1-0 yenerek lige iyi bir başlangıç yaptı. Kazeem Olaigbe, atmosferi övdü.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 yenen Trabzonspor'un kanat oyuncusu Kazeem Olaigbe, lige iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Papara Park'ta yapılan maçın ardından açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki futbolcu, "İyi bir maç oldu, bizim adımıza iyi de başlangıç yaptık. Top bizdeydi topun hakimiyetine hep biz sahip olduk. Fazla pozisyon vermedik iyi de mücadele ettik. Bizim adımıza genel itibarıyla iyi bir maç oldu diye düşünüyorum." diye konuştu.

Kendi performansı hakkındaki bir soru üzerine Olaigbe, "Antrenmanları izlemeyi tercih ettim. Her zaman antrenmanlarda takımın nasıl hareket ettiğini neler yaptığını izlemeyi seçtim. Takımın oynadığı tarzı iyice öğrenmeye, hocamızı dinlemeye, benden neler istediğini iyice anlamaya çalıştım. Tabii ki takım arkadaşlarımın da tavsiyelerini dinleyerek adaptasyonum aslında bu kadar çabuk oldu." ifadelerini kullandı.

Olaigbe, Papara Stadı'ndaki atmosfer için de şunları kaydetti:

"İnanılmaz bir atmosfer oluşturmuş taraftarlarımız. Gerçekten desteklerini her an hissettik. Bizim aslında her maç görmek istediğimiz enerji bu. Çünkü dolu stadyumda taraftarın desteğini arkanızda hissettiğinizde bu işinizi kolaylaştırıyor gerçekten. Bu atmosferi bu enerjiyi her maçta stadımızda görebilmek istiyoruz."

Kocaelisporlu futbolcu Anfernee Dijksteel de mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, "Önümüzdeki maç için daha çok çalışıp daha iyi hazırlanacağız. Takım olarak üzgünüz. Çünkü buradan Kocaeli'ye 1 puanla dönebilirdik ama bundan da bir şey öğrenip oyunumuzu geliştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

