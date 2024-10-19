Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'un Moral Galibiyeti

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, aldıkları galibiyetin umut ışıklarını artırdığını söyledi.

Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, son dakikada attıkları golün kendilerine 3 puanı getirdiğini bunun da kendilerine moral ve güven verdiğini kaydetti.

Başakşehir'in kendilerinden üst sırada yer aldığına dikkati çeken Güneş, "Hem moral, hem güven hem de 14 puan ve bizden üstte Başakşehir'i yenmenin hazzı olduğu kadar avantajı da var. Aynı zamanda sonda golün gelmesi ayrıca bir mutluluk." dedi.

Karşılaşmanın ilk yarısında iyi futbol ortaya koyduklarını ifade eden Güneş, "İlk yarıda oyun kontrolü tamamen bizdeyken golü bulamadık. İkinci yarı oyundan düştüğümüz veya rakibin ortak olduğu dönemden sonra böylesine bir golün gelmesi bizim de moral ve güvenimizi artırdı. Hatta golden sonra oyuncular, içlerindeki değerleri ortaya çıkarmaya başladılar. Daha fazla tempolu ve daha iştahlı hücuma gitmeye çalıştılar. Bu da içindeki ezikliğin, sıkıntının ve baskının üzerinde ne kadar rahatsız edici olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kağıt üstünde rahat kazanılacak diye düşünülen maçlarda puan kaybettiklerine dikkati çeken Güneş, şöyle devam etti:

"Bugün zor maçta 3 puan aldık. Bu da umut ışığımızı daha fazla artırıyor. Ama bir çiçekle yaz gelmez. Puanlara ihtiyacımız ve daha güzel oyuna ihtiyacımız var. Rakibe özellikle ilk yarıdaki oyun anlayışımızda kendi oyunumuzu kabul ettirerek oynamak çok sevindiriciydi. Bugün daha az top kaybı yaptık. Tacı geri atıyoruz, tekrar alıp oynamak için anamız ağlıyor. Bu tip alışkanlıklar var. Güvenle ilgili. Fiziksel değil, zihinsel bir durum. Top kolay kazanamıyoruz ama çok basit kaybediyoruz. Oyuncuların iş yapabileceğini düşünüyorum ama zaman alacağını biliyorum. Şu anda durumun iyi olduğunu da söyleyemem. Devreye kadar böyle gidecek. Bazen iyi bazen kötü oynayacağız ama takım oluşturmaya çalışacağız. Bugün seyircimiz ve biz de moral bulduk. Son dakika golü gelince de çok sevindik. Belki daha iyi oldu, erken golü bulsak belki telaş da olacaktı. Camianın beklentileri var. Devreye kadar oyunumuzu güzelleştirip iyi sonuçlar alacağız."