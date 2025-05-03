Trendyol Süper Lig'de VAR Atamaları Açıklandı - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'de VAR Atamaları Açıklandı

Trendyol Süper Lig\'de VAR Atamaları Açıklandı

Bugün oynanacak 4 Süper Lig maçının VAR ve yardımcı hakemleri belirlendi. Detaylar haberimizde.

03.05.2025 12:40
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Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak 4 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında bugün 4 maç oynanacak. Galatasaray'ın saat 19.00'da konuk edeceği Sivasspor karşılaşmasını hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Esat Sancaktar yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Reşat Onur Coşkunses olacak. Söz konusu karşılaşmanın VAR koltuğunda Pawel Malec oturacak. AVAR'da Ogün Kamacı eşlik edecek.

Alanyaspor, saat 16.00'da Kayserispor'u konuk edecek. Hakem Ümit Öztürk'ün düdük çalacağı mücadelede Bersan Duran ve Samet Çavuş yardımcılıklarını yapacak. Maçın 4. hakemi Raşit Yorgancılar olacak. Bu karşılaşmanın VAR koltuğunda Istvan Vad oturacak. AVAR'da Arda Kardeşler eşlik edecek.

Günün diğer karşılaşması Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK arasında oynanacak. Mehmet Türkmen'in yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Anıl Usta yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Süleyman Bahadır olacak. VAR koltuğunda da Javier Alberola Rojas, AVAR'da Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak.

Hatayspor ile Başakşehir saat 19.00'da kozlarını paylaşacak. Hakem Ali Yılmaz'ın düdük çalacağı mücadelede Samet Çiçek ile Bilal Gölen yardımcı hakem olarak sahaya çıkacak. Yunus Dursun'un 4. hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın VAR koltuğunda Fabio Melo oturacak. AVAR'da Davut Dakul Çelik eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'de VAR Atamaları Açıklandı - Son Dakika

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