Trendyol Süper Lig'e Trabzonspor 3 Puanla Başladı

12.08.2025 01:20
Fatih Tekke, Kocaelispor'u 1-0 yenerek 3 puanın önemini vurguladı vetransfer çalışmalarını değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, "Bence en önemli şey bugün üç puanla lige başlamış olmak." dedi.

Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 3 puanın kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, "Maçın öncesinde söylediğim şey zaten bugün oyundan ziyade üç puanın önemli olduğuydu. Özellikle birkaç hafta boyunca böyle devam etmek zorundayız." diye konuştu.

İlk yarı en az 2 gollük pozisyon bulduklarını anlatan Tekke, şunları söyledi:

"Rakibe verdiğimiz tek bir fırsat var, orta sahayı geçtiği tek bir fırsat o da Uğurcan'ın çok güzel kurtarıcıyla bertaraf edilmiş oldu. Ama ikinci yarı golden sonra özellikle baskıdaki hızımız iyi değildi. İkinci yarı baskı bitince, beklemeye düşünce bazı oyuncuların fiziksel anlamda hazır olmadığını gördük. Beklemede rakibin taçtan gol atabileceği iki üç pozisyonu var. Yani puan kaybedebilirdik, oyun olarak demiyorum ama taçlardan özellikle bu tip hataları yapmamamız gerekiyor. Bu kadar basit rakiplerimize şans vermememiz gerekiyor. Tabii önümüzde zaman var yeni oyuncuların katılımı onların adapte olması, sakatlıktan çıkan oyuncular vesaire bir sürü parametre. Dolayısıyla bugünkü en önemli şey üç puandı. Bunu camiamız bekliyordu. Bence en önemli şey bugün üç puanla lige başlamış olmak"

Fatih Tekke, transfer çalışmalarına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda başkanımız ve yönetim kurulumuzla hemfikiriz zaten ve çok ciddi çaba sarf ettik bunu söyleyeyim. Yani çok isimler geldi geçti. Hala daha devam ediyor. İzlemeye devam ediyoruz. İnsanların özellikle başkanın isteği ve arzusunu çabasını görüyorum. Çünkü birebir yaşıyorum ben. Bu konuda fakat mevcut yaşanan şeyleri siz bilmiyorsunuz. Bunu söylediğimizde de pek anlaşılmıyor. Ama şu an piyasa çok net değil, karışık. Hemen hemen 10-15 oyuncu diyebilirim. 10-15 oyuncu da çok özür dilerim tarifim belki yanlış olacak, 1 lira edecek oyuncu 10-15 lira istiyor bizden. Bizim çöpe atacak paramız yok. Biz gerçekçi olmak zorundayız ve alabileceğimizi alıyoruz. Şöyle de düşünülmesin. Evet kattığımız oyuncularda da herkes hemfikir bu konuda. Kattığımız oyunculardan çok daha iyilerine talip olduk ama dediğim o süreçler yaşandı. Biz de şaşırdık. Biz o paraları veremeyiz ve vermemeliyiz de."

Kaynak: AA

