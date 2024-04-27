Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe 1 - Beşiktaş 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe 1 - Beşiktaş 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'la karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta Batshuayi'nin golüyle Fenerbahçe öne geçti. Al Musrati ise kırmızı kart gördü.

27.04.2024 20:39
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- Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'la karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin pasında Ferdi'nin sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

10. dakikada Tadic'in pasında topla buluşan Batshuayi'nin ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Mert gole izin vermedi.

21. dakikada İrfan Can'ın uzun pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Szymanski'nin kaleci Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Mert iki hamlede topun sahibi oldu.

25. dakikada Al Musrati'nin Fred'e yaptığı faul sonrası hakem Volkan Bayarslan, pozisyonu VAR'da izledikten sonra Al Musrati'yi kırmızı kart ile oyundan ihraç etti.

30. dakikada Fred'in ceza sahasına ortasında Tadic'in göğsüyle indirdiği topa Batshuayi'nin gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

40. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Muçi'nin ceza sahası içine girdikten sonra sol çaprazdan vuruşunda kaleci Livakovic meşin yuvarlağı çeldi.

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Serkan Olguncan

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Becao (Çağlar Söyüncü dk. 19), Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Krunic dk. 19), Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Batshuayi

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Dzeko, King, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Serdar Dursun, Efekan Karayazı

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Beşiktaş: Mert Günok, Necip Uysal, Worrall, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Muçi, Muleka, Semih Kılıçsoy

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Cenk Tosun, Aboubakar, Amartey, Chamberlain, Ghezzal, Umut Meraş

Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe

Gol: Michy Batshuayi (dk. 30) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Al Musrati (dk.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe 1 - Beşiktaş 0 (İlk yarı) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe 1 - Beşiktaş 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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