 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mondihome Kayserispor, Gaziantep FK'yı 1-0 önde tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mondihome Kayserispor, Gaziantep FK'yı 1-0 önde tamamladı

Mondihome Kayserispor, Gaziantep FK\'yı 1-0 önde tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Mondihome Kayserispor, Gaziantep FK karşısında karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. Mehmet Eray Özbek'in golüyle öne geçen Kayserispor, ilk yarıyı üstün tamamladı.

03.02.2024 19:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Kalyon

Hakemler: Murat Erdoğan, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp, Mustafa Eskihellaç, Ertuğrul Ersoy, Sorescu, M'Bakata, Maxim, Markovic, Nkoulou, Dragus

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Kolovetsios, Cardoso, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Mehmet Eray Özbek, Carole, Ramazan Civelek, Hasan Ali Kaldırım, Arif Kocaman, Morte

Gol: Dk. 11 Mehmet Eray Özbek (Mondihome Kayserispor)

Sarı Kartlar: Dk.24 Cardoso (Mondihome Kayserispor)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Mondihome Kayserispor, Gaziantep FK karşısında karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

11. dakikada konuk ekip golü buldu. Mondihome Kayserispor'un atağında Cardoso'nun ceza sahasına ortasında top savunmadan döndü. Topu takip eden Kartal Kayra Yılmaz'ın vuruşunda topla buluşan Mehmet Eray Özbek'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

20. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor'un atağında ceza sahası dışında topla buluşan Morte'nin vuruşunda top kaleci Nita'da kaldı.

35. dakikada Gaziantep FK'nın atağında ceza sahası dışında topla buluşan Maxim'in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

43. dakikada Kayserispor'un atağında Mehmet Eray Özbek'in ara pasında topla buluşan Cardoso'nun sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Mondihome Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Mustafa Emre Eyisoy, Trendyol Süper Lig, Ertuğrul Ersoy, Gaziantep FK, Kayserispor, Kayseri, Maxim, Süper Lig, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mondihome Kayserispor, Gaziantep FK'yı 1-0 önde tamamladı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 20:30:20. #1.11#
SON DAKİKA: Mondihome Kayserispor, Gaziantep FK'yı 1-0 önde tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement