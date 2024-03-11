Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta 9. dakikada Sorescu'nun golüyle Gaziantep FK öne geçti.

11.03.2024 21:52
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- Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

GAZİANTEP - Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Monteiro'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sorescu'nun düzgün şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

19. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un şutu kaleci Nita'da kaldı.

31. dakikada sol kanatta topla buluşan Rashica'nın uzak köşeye plase vuruşu kaleci Nita'nın kucağında kaldı.

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Deniz Caner Özaral

Gaziantep FK: Florin Nita, Ertuğrul Ersoy, N'Koulou, Papy Djilobodji, Salem M'Bakata, Ogün Özçiçek, Deian Sorescu, Jamiro Monteiro, Maxim, Mustafa Eskihellaç, Denis Draguş

Yedekler: Batuhan Şen, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp, Alıuo Badji, Marko Jevtovıc, Max Gradel, Junior Morais, Mirza Cihan, Lazar Markovıc, Bahadır Gölgeli

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Joseph Worrall, Masuaku, Al-Musrati, Milot Rashica, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Zainutdinov, Semih Kılıçsoy

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Svensonn, Tayyip Talha, Cenk Tosun, Aboubakar, Amartey, Ghezzal, Demir Ege Tıknaz, Muleka, Emrecan Terzi

Teknik Direktör: Fernando Santos

Gol: Sorescu (dk. 9) (Gaziantep FK)

Sarı kart: Ogün Özçiçek (Gaziantep FK)

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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