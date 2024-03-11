- Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
GAZİANTEP - Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Monteiro'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sorescu'nun düzgün şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
19. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un şutu kaleci Nita'da kaldı.
31. dakikada sol kanatta topla buluşan Rashica'nın uzak köşeye plase vuruşu kaleci Nita'nın kucağında kaldı.
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Deniz Caner Özaral
Gaziantep FK: Florin Nita, Ertuğrul Ersoy, N'Koulou, Papy Djilobodji, Salem M'Bakata, Ogün Özçiçek, Deian Sorescu, Jamiro Monteiro, Maxim, Mustafa Eskihellaç, Denis Draguş
Yedekler: Batuhan Şen, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp, Alıuo Badji, Marko Jevtovıc, Max Gradel, Junior Morais, Mirza Cihan, Lazar Markovıc, Bahadır Gölgeli
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Joseph Worrall, Masuaku, Al-Musrati, Milot Rashica, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Zainutdinov, Semih Kılıçsoy
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Svensonn, Tayyip Talha, Cenk Tosun, Aboubakar, Amartey, Ghezzal, Demir Ege Tıknaz, Muleka, Emrecan Terzi
Teknik Direktör: Fernando Santos
Gol: Sorescu (dk. 9) (Gaziantep FK)
Sarı kart: Ogün Özçiçek (Gaziantep FK)
Son Dakika › Spor › Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yapılan maçlar sonucunda Galatasaray ve Fenerbahçe, kazandıkları maçlarla şampiyonluk yarışına devam etti. Beşiktaş'ın Gaziantep FK'ya yenilmesiyle şampiyonluk ihtimali matematiksel olarak sona erdi. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında sıralama değişmeden son 9 haftaya girildi. Ligdeki diğer maç sonuçları ve puan durumu da açıklandı. Gelecek haftanın programı da duyuruldu.
Trendyol 1. Lig'de 26. hafta sonunda Manisa FK, Ümraniyespor'u 3-2 mağlup ederek galip geldi. Göztepe ise ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 1-0 yenerek liderlik mücadelesini sürdürdü. Eyüpspor ise Ahlatcı Çorum FK'ya 1-0 mağlup olarak liderlik koltuğunu kaybetti. Göztepe, 8 maç kala Kocaelispor ile 10 puanlık fark yakalayarak avantaj sağladı.
Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçında Gaziantep FK, Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Ev sahibi ekip Sorescu ve Dragus'un golleriyle galibiyete ulaştı. Beşiktaş ise penaltı atışını kaçırarak mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftası tamamlandı. Galatasaray ve Fenerbahçe, galibiyet serilerine devam ederek şampiyonluk yarışını sürdürdü. Galatasaray liderliğini korurken, Fenerbahçe üst üste 4. galibiyetini aldı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, evinde konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Gaziantep FK'nın gollerini Sorescu ve Draguş attı.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Sinan, Topalli ve Oğuz'un attığı gollerle Manisa FK galibiyete ulaştı.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Manisa FK, evinde konuk ettiği Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Manisa FK'nın gollerini Sinan Osmanoğlu, Topalli ve Oğuz Gürbulak atarken, Ümraniyespor'un gollerini Saponjic ve Emre Demir kaydetti.
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'ya 2-0 yenildi. Maçın 9. dakikasında Deian Sorescu'nun golü ile Gaziantep FK öne geçti. 85. dakikada Draguş'un golü ile fark ikiye çıktı ve Beşiktaş maçı 2-0 kaybetti.
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Al-Musrati, Gaziantep FK maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?