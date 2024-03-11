- Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'de 29. Hafta Sonuçları ve Şampiyonluk Yarışı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yapılan maçlar sonucunda Galatasaray ve Fenerbahçe, kazandıkları maçlarla şampiyonluk yarışına devam etti. Beşiktaş'ın Gaziantep FK'ya yenilmesiyle şampiyonluk ihtimali matematiksel olarak sona erdi. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında sıralama değişmeden son 9 haftaya girildi. Ligdeki diğer maç sonuçları ve puan durumu da açıklandı. Gelecek haftanın programı da duyuruldu.