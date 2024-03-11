Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Maçta Gaziantep FK'nın attığı gollerle Beşiktaş mağlup oldu.

11.03.2024 23:19  Güncelleme: 23:21
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- Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

GAZİANTEP - Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Draguş'un şutunu kaleci Mert rahat kontrol etti.

60. dakikada Muçi'nin savunmadan dönen topunu bir kez daha kaleye gönderen Worrall'ın şutu üstten auta çıktı.

69. dakikada sol kanattan Beşiktaş'ın Ghezzal ile kullandığı serbest vuruşu savunma kafa ile uzaklaştırdı, dönen topu önünde bulan Amartey'in şutu kaleci Nita'da kaldı.

78. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gradel'in indirdiği topa Draguş'un yerden şutu kaleci Mert'te kaldı.

81. dakikada Mustafa'nın pasıyla ceza sahası hemen dışında topla buluşan Maxim'in yerden kaleye tehlikeli şutu savunmadan sekerek kornere çıktı.

84. dakikada sağ kanada atılan uzun topu alan Mustafa'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Draguş'ın iki rakibini çalımladıktan sonra kaleye sert şutu filelerle buluştu. 2-0

87. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topu kontrol eden Semih, Sorescu'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

88. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Cenk Tosun'un vuruşunu sağına uzanan kaleci Nita kurtardı.

90+2. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Aboubakar'ın yerden şutunu kaleci Nita parmaklarının ucuyla çeldi.

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Deniz Caner Özaral

Gaziantep FK: Florin Nita, Ertuğrul Ersoy, N'Koulou, Papy Djilobodji, Salem M'Bakata, Ogün Özçiçek, Deian Sorescu, Jamiro Monteiro (Max Gradel dk. 74), Maxim (Marko Jevtovıc dk. 90), Mustafa Eskihellaç (Alıuo Badji dk. 90+3), Denis Draguş (Furkan Soyalp dk. 90+3)

Yedekler: Batuhan Şen, Arda Kızıldağ, Junior Morais, Mirza Cihan, Lazar Markovıc, Bahadır Gölgeli

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut (Aboubakar dk. 62), Necip Uysal, Joseph Worrall, Masuaku, Al-Musrati (Amartey dk. 54), Milot Rashica (Ghezzal dk. 62), Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Zainutdinov (Cenk Tosun dk. 46), Semih Kılıçsoy

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Svensonn, Tayyip Talha, Demir Ege Tıknaz, Muleka, Emrecan Terzi

Teknik Direktör: Fernando Santos

Goller: Sorescu (dk. 9), Draguş (dk.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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