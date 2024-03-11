- Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

Manisa FK-Ümraniyespor maçı sonrası teknik direktörlerden açıklamalar

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanan Manisa FK-Ümraniyespor maçı sonrası her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, kazandıkları için mutlu olduklarını belirtirken, Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Balcı ise maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade etti.