- Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
GAZİANTEP - Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Draguş'un şutunu kaleci Mert rahat kontrol etti.
60. dakikada Muçi'nin savunmadan dönen topunu bir kez daha kaleye gönderen Worrall'ın şutu üstten auta çıktı.
69. dakikada sol kanattan Beşiktaş'ın Ghezzal ile kullandığı serbest vuruşu savunma kafa ile uzaklaştırdı, dönen topu önünde bulan Amartey'in şutu kaleci Nita'da kaldı.
78. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gradel'in indirdiği topa Draguş'un yerden şutu kaleci Mert'te kaldı.
81. dakikada Mustafa'nın pasıyla ceza sahası hemen dışında topla buluşan Maxim'in yerden kaleye tehlikeli şutu savunmadan sekerek kornere çıktı.
84. dakikada sağ kanada atılan uzun topu alan Mustafa'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Draguş'ın iki rakibini çalımladıktan sonra kaleye sert şutu filelerle buluştu. 2-0
87. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topu kontrol eden Semih, Sorescu'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.
88. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Cenk Tosun'un vuruşunu sağına uzanan kaleci Nita kurtardı.
90+2. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Aboubakar'ın yerden şutunu kaleci Nita parmaklarının ucuyla çeldi.
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Deniz Caner Özaral
Gaziantep FK: Florin Nita, Ertuğrul Ersoy, N'Koulou, Papy Djilobodji, Salem M'Bakata, Ogün Özçiçek, Deian Sorescu, Jamiro Monteiro (Max Gradel dk. 74), Maxim (Marko Jevtovıc dk. 90), Mustafa Eskihellaç (Alıuo Badji dk. 90+3), Denis Draguş (Furkan Soyalp dk. 90+3)
Yedekler: Batuhan Şen, Arda Kızıldağ, Junior Morais, Mirza Cihan, Lazar Markovıc, Bahadır Gölgeli
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut (Aboubakar dk. 62), Necip Uysal, Joseph Worrall, Masuaku, Al-Musrati (Amartey dk. 54), Milot Rashica (Ghezzal dk. 62), Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Zainutdinov (Cenk Tosun dk. 46), Semih Kılıçsoy
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Svensonn, Tayyip Talha, Demir Ege Tıknaz, Muleka, Emrecan Terzi
Teknik Direktör: Fernando Santos
Goller: Sorescu (dk. 9), Draguş (dk.
Son Dakika › Spor › Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
Gaziantep FK'nın Beşiktaş'ı 2-0 yenerek galip geldiği maçın ardından başkan Memik Yılmaz, oyuncuları ve teknik ekibi tebrik ederek, ligde kalmayı hak ettiklerini söyledi. Yılmaz, Gaziantep'in Süper Lig'de her zaman var olması gerektiğini vurgulayarak, camianın birlik ve beraberlik içinde bu zorluğun üstesinden geleceğine inandığını belirtti.
Gaziantep Futbol Kulübü, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Teknik Direktör Selçuk İnan, takımın başına geç geldiklerini ancak oyuncuların iyi bir reaksiyon gösterdiğini ve hak ettikleri bir 3 puan aldıklarını söyledi.
Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos, Gaziantep FK maçında rakibin iyi oynadığını belirterek, istediklerinin gerçekleşmediğini ve taraftarlardan özür dilediklerini söyledi. Santos, takımın daha öne oynaması, daha fazla maç kazanması ve gol fırsatları yaratması gerektiğini ifade etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Gaziantep FK maçının ardından rakibin daha iyi oynadığını ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi. Santos, takımın kötü performansıyla ilgili baskı hissetmediğini belirtti.
Teknik direktör Levent Kartop ve sportif direktör Özgür Gedik'in istifa ettiği Eskişehirspor'un başına geleceği iddia edilen Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Önder Karaveli'nin yarın imza atması bekleniyor.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanan Manisa FK-Ümraniyespor maçı sonrası her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, kazandıkları için mutlu olduklarını belirtirken, Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Balcı ise maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade etti.
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'ya 2-0 yenildi. Siyah-beyazlıların Fernando Santos yönetiminde ligde çıktığı 10 maçın 6'sında gol atamaması ise dikkat çekti.
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