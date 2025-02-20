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Trendyol Süper Lig Hakemleri Belirlendi

Süper Lig'in 25. haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı.

20.02.2025 11:51
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez HakemKurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 ikas Eyüpspor- Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu

20.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan

22 Şubat Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Onvo Antalyaspor- Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe

19.00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

23 Şubat Pazar:

13.30 Bellona Kayserispor-Göztepe: Cihan Aydın

16.00 Corendon Alanyaspor- Adana Demirspor: Ozan Ergün

19.00 Trabzonspor- Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

24 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Slavko Vincic

Kaynak: AA

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