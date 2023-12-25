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Trendyol Süper Lig: Hatayspor 0 - Beşiktaş 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig: Hatayspor 0 - Beşiktaş 1 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor ile Beşiktaş arasındaki maçın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Semih Kılıçsoy'un golüyle Beşiktaş öne geçti.

25.12.2023 - 21:12,
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- Trendyol Süper Lig: Hatayspor: 0 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

MERSİN - Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Beşiktaş'ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Onur Bulut'un pasında sağdan ceza alanı içerisine sokulan Muleka'nın vuruşunda top dışarıya gitti.

2. dakikada Salih'in ara pasında topla buluşan Muleka'nın vuruşunu kaleci Erce ayaklarıyla uzaklaştırdı.

13.dakikada Masuaku'nun sol kanattan ortasında Muleka'nın kafa vuruşunu kaleci Erce ayaklarıyla kornere çeldi.

21.dakikada Strandberg'in kale önündeki vuruşunda Masuaku'ya çarpan top direkten dışarıya çıktı.

38. dakikada Hadziahmetovic'in pasında kale önünde topla buluşan Semih Kılıçsoy meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Çimen, Anıl Usta

Hatayspor: Erce, Rivas, Kilama, Maksimovic, Kerim Alıcı, Massanga Matondo (Joelson Fernandes dk.31), Görkem Sağlam, Ömer Faruk, Strandberg, Dele-Bashiru, Dadashov

Yedekler: Bekaj, Kamil Ahmet, Burak Bekaroğlu, Ghoulam, Aabid, Cengiz Demir, Aburjania, Oğuzhan Matur, Hodzic

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Beşiktaş: Mert, Masuaku, Zainutdinov, Omar Colley, Onur Bulut, Amartey, Salih Uçan, Hadziahmetovic, Semih Kılıçsoy, Rashica, Muleka

Yedekler: Ersin, Emrecan Terzi, Aytuğ Kömeç, Yakup Arda, Tayfur Bingöl, Mustafa Hekimoğlu, Emirhan Delibaş, Demir Ege, Cenk Tosun, Rebic

Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe

Gol: Semih Kılıçsoy (dk.

Trendyol Süper Lig: Hatayspor 0 - Beşiktaş 1 (İlk yarı)
Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig: Hatayspor 0 - Beşiktaş 1 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig: Hatayspor 0 - Beşiktaş 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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