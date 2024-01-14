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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe maçının VAR'ı Alper Çetin oldu - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe maçının VAR'ı Alper Çetin oldu

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 19.00'da Gaziantep FK'ya konuk olacak. Mücadelede Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ile Samet Çiçek yapacak. Maçın 4. hakemi Murat Erdoğan olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturacak. Çetin'e AVAR'da Cihan Aydın ve Esat Sancaktar eşlik edecek. - İSTANBUL

Trendyol Süper Lig\'in 20. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe maçının VAR\'ı Alper Çetin oldu
14.01.2024 - 12:16,
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin oldu.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 19.00'da Gaziantep FK'ya konuk olacak. Mücadelede Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ile Samet Çiçek yapacak. Maçın 4. hakemi Murat Erdoğan olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturacak. Çetin'e AVAR'da Cihan Aydın ve Esat Sancaktar eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe maçının VAR'ı Alper Çetin oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe maçının VAR'ı Alper Çetin oldu - Son Dakika
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