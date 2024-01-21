Trendyol Süper Lig\'in 21. haftasında Sivasspor-Gaziantep FK maçının VAR\'ı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Sivasspor- Gaziantep FK maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Koray Gençerler oldu.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor, Gaziantep FK'yı konuk edecek. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 13.30'ta başlayacak mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Ogün Kamacı yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Olcar olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Koray Gençerler oturacak. Gençerler'e, AVAR'da Ömer Faruk Turtay ve Serkan Çimen eşlik edecek. - SİVAS