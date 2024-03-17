Trendyol Süper Lig\'in 30. haftasında VAR Onur Özütoprak

Adıyaman'da Okullararası Halk Oyunları Yarışmaları Düzenlendi

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı Okullararası Halk Oyunları yarışmalarında 19 okuldan 285 sporcu dereceye girebilmek için mücadele etti. Yarışmalar öncesinde depremde hayatını kaybeden antrenör ve sporcu ailelerine plaket takdim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, halk oyunlarının kültürümüzü yansıtan önemli bir branş olduğunu vurgulayarak, bu kültüre sahip çıkmanın gerekliliğini belirtti. Yarışmalarda derece elde eden takımlar ileriki tarihlerde bölgesel grup müsabakalarında Adıyaman'ı temsil edecek.