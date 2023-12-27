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Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında en fazla düdük çalan ve VAR odasına giren hakemler belli oldu - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında en fazla düdük çalan ve VAR odasına giren hakemler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Ümit Öztürk ve Arda Kardeşler en fazla düdük çalan hakemler olurken, Mustafa Öğretmenoğlu ise en çok VAR odasına giren hakem oldu. Ümit Öztürk ayrıca en fazla sarı kart gösteren hakem, Halil Umut Meler ise en fazla kırmızı kart gösteren hakem oldu.

Trendyol Süper Lig\'in ilk yarısında en fazla düdük çalan ve VAR odasına giren hakemler belli oldu
27.12.2023 - 09:42,
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Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından 10'ar maça atanan Ümit Öztürk ve Arda Kardeşler en fazla düdük çalan hakemler oldu. 18 kez VAR odasına giren Mustafa Öğretmenoğlu da bu alanda zirvede yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısı geçtiğimiz gün oynanan 18. hafta müsabakalarıyla tamamlandı. MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan fiziki saldırı nedeniyle liglerin 1 hafta ertelenmesinden dolayı, takımlar 17 müsabaka oynadı. Bu süreçte hakemler de yoğun mesai yaptı.

En fazla düdük çalan Ümit Öztürk ve Arda Kardeşler

Ligin ilk yarısında en çok düdük çalan hakemler Ümit Öztürk ve Arda Kardeşler oldu. Kardeşler ve Öztürk, 10 maçta hakem olarak sahada yer aldı. Bu iki ismi 9'ar defa ile Bahattin Şimşek ile Ali Şansalan izledi. Abdulkadir Bitigen, Kadir Sağlam, Tugay Kaan Numanoğlu, Halil Umut Meler, Murat Erdoğan, Turgut Doman ve Zorbay Küçük de 8'er kez görev aldı.

VAR odasına en çok Mustafa Öğretmenoğlu girdi

Süper Lig'in ilk devresinde Video Yardımcı Hakem (VAR) ve Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak VAR odasına en fazla giren isim Mustafa Öğretmenoğlu'ydu. Öğretmenoğlu, MHK tarafından 16 müsabakaya VAR ve 12 maça da AVAR olarak atandı. Toplamda 28 kez VAR odasında bulunan tecrübeli hakemi, 15 VAR, 11 kez de AVAR olmak üzere 26 defa ile Serkan Tokat takip etti.

En çok sarı Ümit Öztürk'ten

MHK, 18 haftada oynanan 170 maçta 25 hakemi Süper Lig'de görevlendirdi. Bu hakemler söz konusu maçlarda toplam 735 defa sarı kartına başvurdu. Söz konusu kartların 54'ünü ise Ümit Öztürk gösterdi. Öztürk, böylelikle ligin ilk yarısında en fazla sarı kartına başvuran isim oldu. Ümit Öztürk'ü 52 kezle Arda Kardeşler izledi.

En fazla kızartan Halil Umut Meler

Söz konusu dönemde kırmızı kartına en fazla başvuran hakem de Halil Umut Meler olarak dikkat çekti. Meler, 3'ü çift sarıdan, 1'i ise direkt olmak üzere 4 defa kırmızı kartına başvurdu. Meler'in ardından, 2'si çift sarıdan, 1'i direkt kırmızıyla toplam 3'er kez ile Zorbay Küçük, Burak Pakkan ve Yasin Kol geldi.

Penaltılarda Sarper Barış Saka ve Zorbay Küçük ön planda

Ligde geride kalan haftalarda Sarper Barış Saka ve Zorbay Küçük en fazla beyaz noktayı gösteren hakemler olarak dikkat çekti. 6 müsabakada düdük çalan Saka ile 8 maçta görev alan Küçük, 4'er defa penaltı verdi. Bu hakemlerden sonra 3'er penaltıyla Mete Kalkavan, Bahattin Şimşek, Tugay Kaan Numanoğlu, Halil Umut Meler, Ali Şansalan geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında en fazla düdük çalan ve VAR odasına giren hakemler belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında en fazla düdük çalan ve VAR odasına giren hakemler belli oldu - Son Dakika
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