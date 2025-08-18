Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Trabzonspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
18.08.2025 23:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Visca'nın sağ taraftan uzak direğe ortasında Savic, kafayla topu içeri çevirdi. Onuachu'nun sol ayağıyla kale alanı önünden vuruşunda meşin yuvarlak, kale önünde bulunan takım arkadaşı Folcarelli'nin eline çarptı.

75. dakikada Okay'ın pasında sağ tarafta topla buluşan Zubkov'un ceza sahası içine girdikten sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta top uzak direkten döndü. Pozisyonun devamında Augusto tek dokunuşla topu boş ağlara gönderdi. 0-1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Bilal Gölen

Kasımpaşa: Gianniotis, Claudio Winck (Cem Üstündağ dk 67), Nicholas Opoku, Attila Szalai, Ben Ouanes, Cafu (Atakan Müjde dk. 73), Baldursson (Kubilay Kanatsızkuş dk. 87), Mamadou Fall, Hajradinovic, Ali Yavuz Kol (Yusuf Barasi dk. 73), Pape Gueye

Yedekler: Ali Emre Yanar, Frimpong, Oğuzhan Efe Yılmaz, Taylan Utku Aydın, Yasin Eratilla

Teknik Direktör: Shota Arveladze

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Wagner Pina, Stefan Savic, Arsenii Batagov, Mustafa Eskihellaç (Ozan Tufan 90+6), Edin Visca (Oleksandr Zubkov dk. 65), Tim Jabol Folcarelli, Okay Yokuşlu, Olaigbe (Batista Mendy dk. 87), Augusto (Muhammed Cham dk. 87), Onuachu (Danylo Sikan dk. 65)

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Rayyan Baniya, Serdar Saatçı, Salih Malkoçoğlu, Arif Boşluk

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Gol: Augusto (dk. 75) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Claudio Winck, Atakan Müjde (Kasımpaşa) Mustafa Eskihellaç, Danylo Sikan (Trabzonspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Trabzonspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çadır kampında feci son Karı-koca ölü bulundu Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu
Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü
İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı
Neler çıkardı neler 2 gün önce imza attı Dolmabahçe’de duvar ördü Neler çıkardı neler! 2 gün önce imza attı Dolmabahçe'de duvar ördü
Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda
Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı
12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran’ın son görüntüleri ortaya çıktı 12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Survivor Almeda Baylan ölümden döndü Survivor Almeda Baylan ölümden döndü
Caminin kapısını taşla kırıp içeri girdi, pencereden mahalleyi inletti Caminin kapısını taşla kırıp içeri girdi, pencereden mahalleyi inletti
5 İlde Suç Örgütü Operasyonu: 41 Şüpheli Yakalandı 5 İlde Suç Örgütü Operasyonu: 41 Şüpheli Yakalandı

22:10
Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor
Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor
21:14
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi Trump’tan ilk yorum
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi! Trump'tan ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 23:46:24. #7.13#
SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Trabzonspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.