Galatasaray, Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi
Galatasaray, Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi

17.05.2026 22:17
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada sol taraftan çizgiye inen Eren, pasını ceza sahası sol çaprazındaki Lang'a aktardı. Lang'ın yakın direğe bekletmeden vuruşunda kaleci Ali meşin yuvarlağı ayağıyla çıkardı.

60. dakikada Kerem Demirbay'ın ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Benedyczak, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Batuhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

61. dakikada Kamil Ahmet'in savunma arkasına uzun pasına hareketlenen Diabate, ceza sahasında kaleci Batuhan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

80. dakikada sol taraftan Jakobs'un ortasına penaltı noktasının solundan iyi yükselen Singo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten dönüp kaleci Ali'ye çarparak kornere çıktı.

88. dakikada Ben Ouanes'in pasında topla buluşan Benedyczak'ın ceza yayının gerisinden şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan Bilir

Kasımpaşa: Ali Yanar, Adem Arous, Rodrigo Becao, Nicholas Opoku, Kamil Ahmet Çörekçi, Andri Baldursson, Cafu, İrfan Can Kahveci, Kerem Demirbay, Fousseni Diabate (Mortadha Ben Ouanes dk. 80), Adrian Benedyczak (Habib Gueye dk. 90)

Yedekler: Ege Albayrak, Eyüp Aydın, Ali Yavuz Kol, Kubilay Kanatsızkuş, Jim Allevinah, Godfried Frimpong, Taylan Utku Aydın, Emre Taşdemir, Habib Gueye

Teknik Sorumlu: İlker Püren

Galatasaray: Günay Güvenç (Batuhan Şen dk. 46), Sacha Boey (Roland Sallai dk. 78), Wilfried Singo, Arda Ünyay (Ismail Jakobs dk. 78), Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Renato Nhaga (Ahmed Kutucu dk. 61), Leroy Sane (Can Armando Güner dk. 90+3), İlkay Gündoğan (Ada Yüzgeç dk. 90), Noa Lang, Mauro Icardi

Yedekler: Davinson Sanchez, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak, Mario Lemina

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Adrian Benedyczak (dk. 27) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Wilfried Singo (Galatasaray) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

