- Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Köhn'ün kullandığı taç atışında sol kanattan topla ilerleyen Kerem Aktürkoğlu'nun içeri çevirdiği topa ceza sahası içinde Mertens vuruşunu yaptı ve kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.
16. dakikada sağ taraftan kullanılan taç atışında topla buluşan Winck, ceza sahası dışı sağ çapraza kadar getirdiği topa Gökhan Gül'ün yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğine çarpıp, oyun alanına döndü.
26. dakikada Aytaç Kara'nın sol taraftan kullandığı kornerde ön direkte savunmanın uzaklaştırdığı topa ceza sahası dışı sol çaprazdan Yasin Özcan'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
27. dakikada kaleci Muslera'nın uzun pasında topla buluşan Barış Alper, geri çekip verdiği pasta ceza sahası dışı sağ tarafından Mertens, sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1
34. dakikada sol taraftan Aytaç Kara'nın kullandığı kornerde Porozo'nun altıpas çizgisi üzerinde yaptığı kafa vuruşu sonrası Mauro Icardi'ye çarpan top kaleye yöneldi. Torreira'nın müdahalesi yeterli olmazken, meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Nuno da Costa
Yedekler: Ali Emre Yanar, Sadık Çiftpınar, Thomas Zai, Oğulcan Çağlayan, Rochinha, Yunus Emre Gedik, Selim Dilli, Sadiku, Bastien, Taylan Utku Aydın
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Berkan Kutlu, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Zaha, Tete, Ziyech, Abdülkerim Bardakcı, Ali Yeşilyurt, Hamza Yiğit Akman, Ndombele, Carlos Vinicius
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Mauro Icardi (dk. 34 k.k.) (Kasımpaşa), Mertens (dk. 27) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Ben Ouanes, Omeruo (Kasımpaşa)
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