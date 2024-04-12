- Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
TRABZON - Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Rey Manaj'ın pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Menig, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 0-1
79. dakikada Trabzonspor'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında Mendy'nin vuruşunda kaleci Nikolic topu çeldi.
88. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Koita'nın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Hakemler: Ümit Öztürk, Mustafa Sarvanlar, Anıl Usta
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswill, Eren Elmalı, Berat Özdemir (Fernadez dk. 66), Umut Güneş (Enis Destan dk. 81), Bardhi, Visca (Orsic dk. 81), Trezeguet (Umut Bozok dk. 46), Pepe (Fountas dk. 66)
Yedekler: Muhammmet Taha Tepe, Baniya, Kerem Şen, Benkovic, Göktan Gürpüz, Arif Boşluk
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Sivasspor: Nikolic, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Samba Camara, Charisis (Mijo Caktas dk. 76), Bertuğ Elmaz (İbrahim Akdağ dk. 76), Poungouras, Menig (Clinton N'ije dk. 76), Koita, Manaj, Murat Paluli (Alaaddin Okumuş dk. 90)
Yedekler: Hüseyin Arslan, Burak Kapacık, Roman Kvet, Kerem Atakan Kesgin, Emre Gökay, Caner Osmanpaşa
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Gol: Menig (dk. 53) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Charisis, Bertuğ Elmaz, Rey Manaj (Sivasspor), Mendy, Meunier, Fernandez (Trabzonspor)
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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