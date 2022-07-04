Trezeguet, Trabzonspor'un 163. yabancısı oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Trezeguet, Trabzonspor'un 163. yabancısı oldu

04.07.2022 14:18
Trezeguet, Trabzonspor'un 163. yabancısı oldu

Trabzonspor ile 4 yıllık anlaşmaya varan Mısırlı oyuncu Trezeguet, bordo-mavililerin 163. yabancı transferi oldu.

Trabzonspor ile 4 yıllık anlaşmaya varan Mısırlı oyuncu Trezeguet, bordo-mavililerin 163. yabancı transferi oldu. 2018'den beri görevde olan Başkan Ahmet Ağaoğlu ise 39. yabancı transferini gerçekleştirdi.

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi, Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek olan Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yaz döneminde Larsen ve Trezeguet'i renklerine bağlayan Karadeniz ekibi, 163. yabancı transferini gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer 55 yıllık tarihine bugüne kadar 54 ülkeden 163 yabancı oyuncuyla sözleşme imzaladı. Söz konusu transferlerin çoğu ise Brezilya'dan oldu. Başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde bordo-mavililer, Trezeguet ile birlikte 39 yabancı oyuncu transferini yaptı.

2018 yılında göreve gelen Ahmet Ağaoğlu, bin 548 günlük görev süresi boyunca; Vahid Amiri, Hosseini (İran), Zorgo Toure, Ndiaye (Senegal), Nwakaeme, Obi Mikel (Nijerya) Nemanja Andjusic, Edin Visca (Bosna Hersek), Ekuban (Gana), Donis Avdijaj (Kosova), Campi (Arjantin) Fernandes, Edgar Ie (Portekiz), Sörloth, Trodsen (Norveç), Sturridge, Lewis Baker (İngiltere), Monuel da Costa (Fas), Guilherme, Manoel Messias, Victor Hugo, Marlon, Flavio ve Peres (Brezilya), Staven Plaza (Ekvador), Benik Afobe (Kongo), Fousseni Diabate (Mali), Jorge Djaniny (Yeşil Burun Adaları), Bakasetas ve Siopis (Yunanistan), Gervinho ve Kouassi (Fildişi Sahili), Marek Hamsik (Slovakya), Koita (Fransa), Cornelius, Larsen (Danimarka), Denswill (Hollanda), Puchacz (Polonya), Trezeguet (Mısır) kadrosuna kattı.

Mısır'dan transfer edilen 3. oyuncu

Trezeguet, bordo-mavili takımın Mısır'dan renklerine bağladığı 3. oyuncu oyuncu oldu. Karadeniz temsilcisi, daha önce Sayed Moawad ve Ayman Abdelaziz transfer etmişti. - TRABZON

YORUMLAR
500
Trabzonspor, yurt dışı hazırlık kampı için Slovenya'ya gitti Trabzonspor, yurt dışı hazırlık kampı için Slovenya'ya gitti Abdullah Avcı'dan değişim rüzgarı Abdullah Avcı'dan değişim rüzgarı
Kaynak: İHA

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Karadeniz, Mısır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trezeguet, Trabzonspor'un 163. yabancısı oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:13 Kadıköy metrosunda "alkol" tartışması kavgaya dönüştü! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
14:08 Maçta adına tezahürat yapılmayınca "Hepsini öldüreceğim" sözleriyle 239 yıl hapsi istenen Nuri Ergin'den şaşırtan itiraf!
14:07 Marmaris'te bir anda denizde beliren köpekbalığı korku yarattı! Vatandaşlar kafasına paspasla vurarak bölgeden uzaklaştırdı
14:07 Yasaklı ırkın saldırısına uğrayan atı ölümden dönmüştü, gelen hediye ile çok mutlu oldu!
13:59 Voleybolcu güzel Zehra Güneş'ten sevgilisiyle romantik tatil pozu: Fotoğrafa yorum ve beğeni yağdı
13:56 Çinli yoga eğitmeni kaldığı otelde 30 yerinden bıçaklanarak öldürüldü! Genç eğitmenin eski sevgilisi tutuklandı
13:43 Ümit Özdağ'ın "Yüzde 99 değil yüzde 100 iç savaş çıkacak" sözleri sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan suç duyurusu
13:21 Bursa'da 5 gündür haber alınamayan ve kayıp ilanlarıyla aranan 16 yaşındaki Merve, parkta otururken bulundu
12:54 Dünya şaşkına döndü! Felçli adam, beynine makine bağlanınca imkansızı gerçekleştirdi
12:44 Trabzonsporlu gençlerin tokat oyunu! Son kalan kişi yüz ifadesiyle güldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 14:31:08. #1.12#
SON DAKİKA: Trezeguet, Trabzonspor'un 163. yabancısı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement