Triathle Türkiye Şampiyonası\'nın ikinci gününde Bandırma\'dan 4 sporcu kürsüye çıktı

2026 Triathle Ulusal Sıralama 2, Masterlar Ulusal Sıralama 2 ve Spor Toto Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren 4 sporcu derece elde etti.

Organizasyonda mücadele eden Bandırmalı sporculardan Elvin Aydemir, U15 Kadınlar kategorisinde birinci olarak şampiyonluk elde etti. U15 Erkekler kategorisinde mücadele eden Muhammet Ali Kaya ise organizasyonu ikinci sırada tamamladı. U17 Kadınlar kategorisinde Eda Bedir, U17 Erkekler kategorisinde ise Resul Dağ üçüncü olarak dereceye girdi.

Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, derece elde eden sporcular ile antrenörleri tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.