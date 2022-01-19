Üye Girişi
Triatlonda hedef 3 yılda 3 katı sporcu yetiştirmek - Son Dakika

Triatlonda hedef 3 yılda 3 katı sporcu yetiştirmek

19.01.2022 10:46

- Triatlonda hedef 3 yılda 3 katı sporcu yetiştirmek Federasyon Başkanı Yalçınkaya: "3 yılda sporcu sayımız 10 bini bulacak" Doğu ve Güneydoğu illerini içine alan 10 bölgede çalışmalar yürüten Türkiye Triatlon Federasyonu, 9-12 yaş gruplarında yeni sporcular yetiştirerek 3 bin 500 olan...

- Triatlonda hedef 3 yılda 3 katı sporcu yetiştirmek

Federasyon Başkanı Yalçınkaya: "3 yılda sporcu sayımız 10 bini bulacak"

DENİZLİ - Doğu ve Güneydoğu illerini içine alan 10 bölgede çalışmalar yürüten Türkiye Triatlon Federasyonu, 9-12 yaş gruplarında yeni sporcular yetiştirerek 3 bin 500 olan sporcu sayısını 3 yıl içerisinde 10 bine çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Denizli'deki sporcularının Pamukkale Üniversitesi futbol sahasında yaptığı çalışmaları izledi. Yüzme, bisiklet ve koşunun peşi sıra yapılmasıyla ortaya çıkan spor dalı olan triatlonun ülke genelinde yaygınlaşması için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Yalçınkaya, bunun için 2022 yılında pilot bölgelerde faaliyetlerin yoğunlaştırılacağını ifade etti.

Triatlon sporunun daha yaygın yapılabilmesi, sporcu sayısının arttırılması için federasyon olarak çalışmaya başladıklarını anlatan Yalçınkaya, Türkiye'de 10 bölgede 20 ilin belirlendiğini söyledi. Bu bölgelerle ilgili olarak çalıştay düzenlediklerini anlatan Yalçınkaya, "Çok başarılı bir çalıştay geçti. Yaklaşık 10 bölge belirledik. Bu bölgelerden özellikle Günaydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu 20 il belirlendi. Arkadaşlar ve bölge sorumluları önümüzde hafta çalışmaya başlayacaklar. Bölgesel lig öncelikle 9-10 ve 11-12 yaşlarda başlayacak ve sadece yüzme koşu mesafelerinde olacak. Bölgelerde özellikle kış triatlon Erzurum, Kars'ta çok kros kayakçı var. Bizde de 3'lü branşta kros kayak, dağ bisikleti ve dağ koşusu oluyor. Dünya şampiyonasında şuana kadar Türkiye'den hiç temsilci olmadı. Kros kayakçılarla irtibata geçtik. Şimdi winter triatlonunda biz triatlon branşı olarak dahil olmasını ve orada da başarılı olmayı hedefliyoruz. Bu projenin yaklaşık 3 yıl içerisinde sporcu sayısı 3 bin 500 civarından 10 bin civarına çıkaracağına inanıyoruz" dedi.

Federasyon Başkanı Yalçınkaya sayesinde triatlon ile tanışıp milli formaya uzanan Triatlon Genç Milli Takım sporcusu Burak Çağdaş ise, "Bu spora Bayram Hoca'nın sayesinde 3 sene önce başladım. O zamanlar benim yüzme hocam olurdu. Federasyon başkanı olduktan sonra deneme yarışının ardında bu sporu yapmaya karar verdik. İlk senemde direkt milli takıma girme başarısı sağladım. Ben ve 2 arkadaşım beraber 3 kişi milli takıma girdik" şeklinde konuştu.

Triatlonda hedef 3 yılda 3 katı sporcu yetiştirmek
Triatlonda hedef 3 yılda 3 katı sporcu yetiştirmek
Triatlonda hedef 3 yılda 3 katı sporcu yetiştirmek
Triatlonda hedef 3 yılda 3 katı sporcu yetiştirmek

YORUMLAR
500

Güneydoğu, Triatlon, Türkiye, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Triatlonda hedef 3 yılda 3 katı sporcu yetiştirmek - Son Dakika Spor


Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Birlikteliğin gelişmesi için mücadele eden Hrant Dink'i özlemle anıyorum Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Birlikteliğin gelişmesi için mücadele eden Hrant Dink'i özlemle anıyorum         
16:46
Kendini karın içine atan adamın yaşını duyanlar şaştı kaldı Kendini karın içine atan adamın yaşını duyanlar şaştı kaldı         
16:42
Kazakistan Savunma Bakanlığı açıkladı: KGAÖ ülkeden tamamıyla çekildi Kazakistan Savunma Bakanlığı açıkladı: KGAÖ ülkeden tamamıyla çekildi         
16:37
İtalyan Meclisi'nde ekranda bir anda cinsel içerikli film oynamaya başladı İtalyan Meclisi'nde ekranda bir anda cinsel içerikli film oynamaya başladı         
16:34
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir         
13:22
İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim         
13:20
İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı         
12:35
Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı         
12:00
Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor         
11:34
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
16:43 AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek
16:41 Kendini karın içine atan adamın yaşını duyanlar şaştı kaldı
16:38 Eda Ece 2. kez koronavirüse yakalandı
16:36 Kazakistan Savunma Bakanlığı açıkladı: KGAÖ ülkeden tamamıyla çekildi
16:34 İtalyan Meclisi'nde ekranda bir anda cinsel içerikli film oynamaya başladı
16:24 Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi
16:20 Koronavirüs tedavisi yapan doktorları dövüyorlar! İşte Covid-19'u resmi olarak tanımayan ülke
16:09 Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç: 100 yılda bir görebileceğimiz kar yağışı ile karşı karşıyayız
15:58 Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacak? Göktuğ ölüyor mu?
15:49 Kar yağışının hayatı felç ettiği Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda metrelerce tır kuyruğu oluştu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 16:52:16. #1.13#
SON DAKİKA: Triatlonda hedef 3 yılda 3 katı sporcu yetiştirmek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement