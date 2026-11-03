Trossard, Arsenal'den Beşiktaş'a isteyeceği iki yıldızın ismini verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Trossard, Arsenal'den Beşiktaş'a isteyeceği iki yıldızın ismini verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Trossard, Arsenal\'den Beşiktaş\'a isteyeceği iki yıldızın ismini verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trossard, Arsenal\'den Beşiktaş\'a isteyeceği iki yıldızın ismini verdi
Haber Videosu

Beşiktaş'ın Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard, verdiği röportajda Arsenal'den hangi futbolcuları takımına katmak istediğini açıkladı. Trossard, Arsenal'in oyun stilinin değişmediğini ve hala iyi bir takım olduklarını belirtip, ''Beşiktaş'a Odegaard ve Bukayo Saka'yı isterim'' dedi.

Beşiktaş forması giyen Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. 

TRANSFER SÜRECİ

Transfer süreci hakkında konuşan Trossard, "Transfer sürecinde Dünya Kupası'ndaydım. Beşiktaş'ın ilgisini öğrendim. Transfer süreci 6-8 haftaya yayıldı. Dünya Kupası boyunca görüşmeler oldu. Beni gelmeye ikna eden şey kulübün isteği oldu. Kulübün kazanma tutkusunu görünce kabul ettim. Her şey çok iyi başladı. Hem ligde hem Avrupa'da çok iyi işler yapıyoruz. Gidecek daha çok yolumuz ve yapacak çok işimiz var." dedi. 

Trossard, Arsenal'den Beşiktaş'a isteyeceği iki yıldızın ismini verdi

"MENAJERİM HEP GÖRÜŞÜYORDU"

Sözlerine devam eden yıldız isim, "Başkan ile direkt görüşmem yoktu ama menajerim hep görüşüyordu. Başkan, evinde bile ağırladı menajerimi. Kulübün 3 yıllık kontrat önermesi, beni transfer etmek için gösterdikleri tutku beni heyecanlandırdı. Beşiktaş gibi büyük bir takıma gelme isteği, en büyük taraftara gelme durumu beni heyecanlandırdı. Yeni bir hoca, yeni oyuncular, yeni proje vardı. Bu çok iyi başladı. Çok heyecanlıyım şu an. Bu takımın sahada göstereceklerine dair de heyecanım var.'' ifadelerini kullandı. 

Trossard, Arsenal'den Beşiktaş'a isteyeceği iki yıldızın ismini verdi

''ODEGAARD VE SAKA'YI İSTERİM''

"Arsenal'i izliyorsun; bu Arsenal'e hangi Beşiktaşlı futbolcuyu almak isterdin, şampiyon Arsenal'den hangi futbolcuyu Beşiktaş'a alırdın?" sorusuna yanıt veren Leandro Trossard, "Arsenal yine çok iyi durumda, geçen seneden pek de bir farkı yok. Oyun stili, karakteri değişmedi. Giden gelen olmasına rağmen yine aynı şekilde yollarına devam ediyorlar, zirvedeler. Onları her zaman destekliyorum. Buradan Arsenal'e Orkun'a götürürdüm; Arsenal'de çok fazla iyi oyuncu var ama Odegaard ya da Bukayo Saka'yı isterim.'' dedi. 

Leandro TrossardArsenal FCBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay
Saksıya toprak alırken tarihi keşif Ekipler bölgeye koştu Saksıya toprak alırken tarihi keşif! Ekipler bölgeye koştu
Ve günün bombası patladı Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi Ve günün bombası patladı! Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
Ve günün bombası patladı Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi Ve günün bombası patladı! Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe için geçmişte söyledikleri yeniden gündemde Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe için geçmişte söyledikleri yeniden gündemde
Yürümeye mecali yok Suçüstü yakalandı, üzerinden çıkanlar şoke etti Yürümeye mecali yok! Suçüstü yakalandı, üzerinden çıkanlar şoke etti
Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu
Fenerbahçe’de Lukaku patladı: Mutlu değilim Fenerbahçe'de Lukaku patladı: Mutlu değilim
İngiliz siyasetinde deprem Ünlü sunucu bakanın ahlaksız teklifini ifşa etti İngiliz siyasetinde deprem! Ünlü sunucu bakanın ahlaksız teklifini ifşa etti
17:20
Kasımpaşa’dan şaşırtan karar Fenerbahçe’den para istemiyor
Kasımpaşa'dan şaşırtan karar! Fenerbahçe'den para istemiyor
17:11
Sonu galibiyet olsun Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11’ler belli oldu
Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu
16:57
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
16:49
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
16:37
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
16:34
Real Madrid’de Arda Güler şoku Kadroya alınmadı
Real Madrid'de Arda Güler şoku! Kadroya alınmadı
16:21
Liverpool’un İstanbul yolculuğu başladı Kadıköy’e yaralı geliyorlar
Liverpool'un İstanbul yolculuğu başladı! Kadıköy'e yaralı geliyorlar
16:20
34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu 100 kişi gözaltına alındı
34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu! 100 kişi gözaltına alındı
16:07
Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor
Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia! Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor
15:42
Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu
Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu
15:04
Kılıçdaroğlu’ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
Kılıçdaroğlu'ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 17:33:00. #7.12#
SON DAKİKA: Trossard, Arsenal'den Beşiktaş'a isteyeceği iki yıldızın ismini verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android