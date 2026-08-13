Trossard Beşiktaş'ta İlk Maç Kadrosunda - Son Dakika
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Trossard Beşiktaş'ta İlk Maç Kadrosunda

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Leandro Trossard, Hradec Kralove maçında Beşiktaş kadrosunda yer aldı. Vlahovic tribünde takip etti.

Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard, Çekya ekibi Hradec Kralove ile oynanan rövanş karşılaşmasında ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Hradec Kralove ile sahasında karşılaştı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano, Çekya'da kazanılan 1-0'lık karşılaşmaya göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

İtalyan teknik adam, Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ı ilk kez maç kadrosuna aldı.

Siyah-beyazlılar, karşılaşmaya Alexander Nübel, Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'i ile başladı.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Leandro Trossard, Taylan Bulut, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yasin Özcan ve Semih Kılıçsoy görev bekledi.

Trossard ilk kez maç kadrosunda

Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard, Hradec Kralove maçında ilk kez kadroda yer aldı.

Siyah-beyazlı forma altında ilk idmanına 3 Ağustos'ta çıkan Belçikalı yıldız, 10 gündür İstanbul'da çalışmalarını sürdürüyordu.

Çekya ekibiyle deplasmanda oynanan ilk maçın kadrosunda yer almayan Trossard, rövanş karşılaşmasında teknik direktör Vincenzo Italiano tarafından yedek kulübesine alındı.

Tek değişiklik

Teknik direktör Vincenzo Italiano, Çekya temsilcisi karşısında ilk 11'de tek değişikliğe gitti.

48 yaşındaki teknik adam, ilk maçta kırmızı kart gören Kassoum Ouattara'nın yerine rövanşta sol bekte Rıdvan Yılmaz'a şans verdi.

Yeni transfer Vlahovic, Tüpraş Stadı'nda

Beşiktaş'ın 3 yıllık sözleşme imzaladığı Sırp golcü Dusan Vlahovic, Hradec Kralove maçını tribünden takip etti.

Sırbistan'dan dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Vlahovic, bugün kendisini 3 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

26 yaşındaki golcü, daha sonra yeni takımı Beşiktaş'ın Çek ekibiyle oynadığı rövanş maçını Tüpraş Stadı'nda izledi.

-Kaptan Orkun Kökçü ve Nübel'e sevgi gösterisi

Beşiktaşlı taraftarlar, maç öncesinde kaptan Orkun Kökçü ve Alman kaleci Alexander Nübel'e sevgi gösterisinde bulundu.

Siyah-beyazlı oyuncuların ısınmak için sahaya çıkmasıyla taraftarlar, önce Nübel'i, ardından Orkun'u tribünlere çağırarak tezahüratlarla destekledi.

Oyuncular da alkışlarla tribünlere karşılık verdi.

Bakan Bak, Beşiktaş'ı yalnız bırakmadı

Beşiktaş ile Hradec Kralove arasındaki karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tribünden izledi.

Bakan Bak, siyah-beyazlıların Çekya takımıyla oynadığı UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçını tribünde takip etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yardımcısı Daniele Russo da mücadeleyi izleyenler arasında yer aldı.

Efsane başkan Süleyman Seba anıldı

Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba, Hradec Kralove maçı öncesinde vefatının 12. yıl dönümünde unutulmadı.

Tüpraş Stadı'ndaki skorborda Seba'nın başkan olduğu döneme ait görüntülerin yansıtılmasıyla siyah-beyazlı taraftarlar efsane isim adına tezahüratlarda bulundu.

Öte yandan bestesi Gültekin Çeki, sözleri ise Hayri Mumcu'ya ait "Eski Dostlar" şarkısı da statta çaldı.

Ayrıca Beşiktaşlı futbolcular, karşılaşma öncesindeki ısınmaya Süleyman Seba'nın fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı.

Hradec Kralove ilk 11'i

Çekya temsilcisi Hradec Kralove ise Beşiktaş karşısında sahaya şu 11 ile dizildi:

"Zadrazil, Uhrincat, Cihak, Cech, Ludvicek, Darida, Dancak, Horak, Van Buren, Sloncik, Mihalik"

Kaynak: AA

Leandro Trossard, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trossard Beşiktaş'ta İlk Maç Kadrosunda - Son Dakika

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