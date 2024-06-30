Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor\'da tuhaf canlı yayın kazası

Spor

EURO 2024'ün düzenlendiği Almanya'dan canlı yayın gerçekleştiren TRT Spor ekranlarında ilginç anlar yaşandı. Ceyla Büyükuzun ve Erbatur Ergenekon canlı yayında son gelişmeleri aktarırken, arka planda gazetecilerin sesini bastıran ilginç bir muhabbet duyuldu.

REJİDE SKANDAL MUHABBET

Rejide yaşandığı tahmin edilen canlı yayın kazasında, iki kişi arasında skandal bir muhabbet döndü. Tüm bunlar yaşanırken, Ceyla Büyükuzun ve Erbatur Ergenekon durumdan habersiz şekilde kendi aralarında konuşmaya devam etti.

TRT SPOR SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından TRT Spor harekete geçti. Kanal yönetimi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "TRT Spor kanalımızda canlı yayınlanan Spor Stüdyosu programında kabulü mümkün olmayan bazı konuşmalar yayına yansımıştır. Olayda sorumluluğu olanların tespiti ve gerekli cezanın belirlenmesi için hızlıca bir soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma tamamlanana kadar ilgili personel açığa alınmıştır."