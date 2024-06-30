Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası - Son Dakika
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Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

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TRT Spor'da muhabirler Almanya'dan canlı yayın yaparken arka planda ilginç sesler duyuldu. Rejiden olduğu tahmin edilen iki işi arasındaki skandal muhabbetin ardından kanal yönetimi harekete geçti. TRT Spor'dan yapılan açıklamada, "Olayda sorumluluğu olanların tespiti ve gerekli cezanın belirlenmesi için hızlıca bir soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma tamamlanana kadar ilgili personel açığa alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

30.06.2024 17:37  Güncelleme: 20:23
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EURO 2024'ün düzenlendiği Almanya'dan canlı yayın gerçekleştiren TRT Spor ekranlarında ilginç anlar yaşandı. Ceyla Büyükuzun ve Erbatur Ergenekon canlı yayında son gelişmeleri aktarırken, arka planda gazetecilerin sesini bastıran ilginç bir muhabbet duyuldu.

REJİDE SKANDAL MUHABBET

Rejide yaşandığı tahmin edilen canlı yayın kazasında, iki kişi arasında skandal bir muhabbet döndü. Tüm bunlar yaşanırken, Ceyla Büyükuzun ve Erbatur Ergenekon durumdan habersiz şekilde kendi aralarında konuşmaya devam etti.

TRT SPOR SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından TRT Spor harekete geçti. Kanal yönetimi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "TRT Spor kanalımızda canlı yayınlanan Spor Stüdyosu programında kabulü mümkün olmayan bazı konuşmalar yayına yansımıştır. Olayda sorumluluğu olanların tespiti ve gerekli cezanın belirlenmesi için hızlıca bir soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma tamamlanana kadar ilgili personel açığa alınmıştır."

Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor\'da tuhaf canlı yayın kazası
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Ender Kervancıoğlu: zaten TRT oldu RTE yemin ediyorum milli maçlar olmasa televizyonumdan çoktan silmiştim. 127 78 Yanıtla
  • Kerem saygılı: Bütün kurumlarda liyakatsiz atamalar var devletin çoğu kuurumu bu hale geldi 104 12 Yanıtla
    Serkan Demircan: En pislik klişe liyakat ne olduğunu da bilsen 0 1
  • Serhan Dülger: Bizim vergileri gece eziyorlar:)) 76 13 Yanıtla
  • Vedat Kral: pombada gerekli normal ihtiyaç insaniz 57 10 Yanıtla
  • ferhat eser: Trt yi rehberden silmeyen galatasaraylı olsun bursalı olsun aga 19 37 Yanıtla
    Erkan Olcay: ben GALATASARAYLIYIM ama belliki sen bursalısın 14 2 Erkan Kılıç: Bursalı mı dürttü seni aga 8 2 Musab Özkan: Galatasaraylı hangi amca seni köşeye sıkıştırdı ferhatt 9 1 Ali Yeditepe: bursalılardan kuyruk acın mı var? 2 0
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