TSYD Adana Şubesi Başkanı Hoşfikirer: "Birlikte spor için ne gerekiyorsa yapacağız" - Son Dakika

TSYD Adana Şubesi Başkanı Kerim Hoşfikirer, Yüreğir Belediyesi'nin TSYD tarafından ortaya konan projelere her zaman destek verdiğini belirterek, "Birlikte spor için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şube Yönetim Kurulu, Yüreğir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir'i ziyaret etti, Yüreğir'de sportif anlamda yeni projeler üretilmesi konusunda fikir alış verişinde bulundu. Başkan Kocaispir, Adana sporu için yapılacak her türlü projeye Yüreğir Belediyesi olarak destek olacaklarını ifade etti. Kocaispir, yeni göreve başlayan TSYD Yönetim Kurulu'na başarılar dileyerek, "Türkiye Spor Yazarları Derneği, Türkiye'nin en önemli kamu yararına kurulan derneklerden birisi. Göreve geldiğim günden beri TSYD ile önemli projelere imza attık. Her zaman yanında yer aldık. TSYD, Adana sporunun kalkınması anlamında bir çok projeyi hayata geçirdi. Bundan sonra daha büyük projelere imza atacağına olan inancımız sonsuz. Her zaman bu projelerin destekçisi olacağız" diye konuştu.

TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer de Kocaispir ile birlikte Yüreğir'in çehresinin değiştiğini ve sporda da büyük hamleler yaptığına dikkat çekerek, "TSYD ailesi olarak Yüreğir'den büyük katkılar aldık. Ne zaman bir proje sunsak desteğini verdi. Bundan sonra da birlikte spor için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Ziyarete, TSYD Adana Şubesi Asbaşkanı Adnan Poyraz, Sayman Şehmus Baysal, Şube Sekreteri Akif Özdemir, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Köker ile Şube Müdürü Mehmet Önal katıldı. - ADANA