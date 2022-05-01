TSYD Adana Şubesi Başkanı Hoşfikirer: "Birlikte spor için ne gerekiyorsa yapacağız" - Son Dakika
Üye Girişi

TSYD Adana Şubesi Başkanı Hoşfikirer: "Birlikte spor için ne gerekiyorsa yapacağız"

01.05.2022 14:10
TSYD Adana Şubesi Başkanı Hoşfikirer: "Birlikte spor için ne gerekiyorsa yapacağız"

TSYD Adana Şubesi Başkanı Kerim Hoşfikirer, Yüreğir Belediyesi'nin TSYD tarafından ortaya konan projelere her zaman destek verdiğini belirterek, "Birlikte spor için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

TSYD Adana Şubesi Başkanı Kerim Hoşfikirer, Yüreğir Belediyesi'nin TSYD tarafından ortaya konan projelere her zaman destek verdiğini belirterek, "Birlikte spor için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şube Yönetim Kurulu, Yüreğir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir'i ziyaret etti, Yüreğir'de sportif anlamda yeni projeler üretilmesi konusunda fikir alış verişinde bulundu. Başkan Kocaispir, Adana sporu için yapılacak her türlü projeye Yüreğir Belediyesi olarak destek olacaklarını ifade etti. Kocaispir, yeni göreve başlayan TSYD Yönetim Kurulu'na başarılar dileyerek, "Türkiye Spor Yazarları Derneği, Türkiye'nin en önemli kamu yararına kurulan derneklerden birisi. Göreve geldiğim günden beri TSYD ile önemli projelere imza attık. Her zaman yanında yer aldık. TSYD, Adana sporunun kalkınması anlamında bir çok projeyi hayata geçirdi. Bundan sonra daha büyük projelere imza atacağına olan inancımız sonsuz. Her zaman bu projelerin destekçisi olacağız" diye konuştu.

TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer de Kocaispir ile birlikte Yüreğir'in çehresinin değiştiğini ve sporda da büyük hamleler yaptığına dikkat çekerek, "TSYD ailesi olarak Yüreğir'den büyük katkılar aldık. Ne zaman bir proje sunsak desteğini verdi. Bundan sonra da birlikte spor için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Ziyarete, TSYD Adana Şubesi Asbaşkanı Adnan Poyraz, Sayman Şehmus Baysal, Şube Sekreteri Akif Özdemir, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Köker ile Şube Müdürü Mehmet Önal katıldı. - ADANA

TSYD Adana Şubesi Başkanı Hoşfikirer: Birlikte spor için ne gerekiyorsa yapacağız
TSYD Adana Şubesi Başkanı Hoşfikirer: Birlikte spor için ne gerekiyorsa yapacağız
TSYD Adana Şubesi Başkanı Hoşfikirer: Birlikte spor için ne gerekiyorsa yapacağız

YORUMLAR
500
Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi Adana katılımıyla ivme kazandı Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi Adana katılımıyla ivme kazandı Adana'da veterinerler orman yangınlarından zarar görecek hayvanlar için hazır Adana'da veterinerler orman yangınlarından zarar görecek hayvanlar için hazır

Yüreğir Belediyesi, Mehmet Fatih, Türkiye, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TSYD Adana Şubesi Başkanı Hoşfikirer: 'Birlikte spor için ne gerekiyorsa yapacağız' - Son Dakika


Son Dakika
14:17 Salgın nedeniyle düğünlerini iptal eden çift, para iadesi istedi! Mahkeme gelin ve damadı haklı buldu
13:48 Sette kaza geçirmişti! Furkan Andıç 3 saat süren bir operasyon geçirdi
13:44 Antalyaspor'dan Trabzonspor maçı sonrası sert açıklama: En hafif tabirle çağ dışı bir görüntü
13:16 Açtıktan 10 gün sonra kuruyor! Şakayıkları koparmanın cezası 109 bin lira
13:11 Putin hakkında çarpıcı iddia: Kanser tedavisi için ameliyat olacak
12:44 Trafik denetiminde helikopterin fotoğrafını çekerken yakalanan 3 sürücüye ceza verildi
12:35 Evine gitmek isteyen kadına otomobil çarptı! Küçük kızları çaresizce olanları takip etti
12:02 Alişan yengesinin doğum gününü kutladı, Merve Tektaş'dan aylar sonra duygulandıran yorum geldi
11:59 Tunç Soyer, Çeşme Projesi için dava açtıkları duyurarak İzmir halkını protesto mitingine davet etti
11:32 Ukraynalı direnişçiler, Rus timini pusuya düşürdü! O anlar anbean görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 14:33:12. #1.11#
SON DAKİKA: TSYD Adana Şubesi Başkanı Hoşfikirer: "Birlikte spor için ne gerekiyorsa yapacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement