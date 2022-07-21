TSYD Ankara Kupası 30 Temmuz'da oynanacak - Son Dakika
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TSYD Ankara Kupası 30 Temmuz'da oynanacak

21.07.2022 10:48
TSYD Ankara Kupası 30 Temmuz'da oynanacak

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Kupası, Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü ve TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından 55. kez sahibini bulacak.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Kupası, Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü ve TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından 55. kez sahibini bulacak.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Türkiye'nin en eski futbol organizasyonlarından birisi olan "TSYD Ankara Kupası" bu yıl "TSYD Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası" adıyla düzenlenecek. Karşılaşma 30 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da Eryaman Stadyumu'nda başlayacak.

Geçen yıl ilgiyle takip edilen tarihi turnuva bu yıl da Ankaralı taraftarlara sezon öncesi takımlarını izleme şansı verecek.

İsim sponsorluğunu Kutay Menajerlik firmasının yapacağı TSYD Ankara Şubesi Kupası biletleri gelecek hafta satışa sunulacak.

Süper Lig'de mücadele edecek olan MKE Ankaragücü ile 100. yılına hazırlanan Gençlerbirliği, TSYD Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası'nı kazanarak sezona moralli başlamayı hedefliyor.

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Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TSYD Ankara Kupası 30 Temmuz'da oynanacak - Son Dakika

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