TSYD Bursa'dan atıcılık kupası - Son Dakika
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TSYD Bursa'dan atıcılık kupası

11.03.2022 16:07
TSYD Bursa'dan atıcılık kupası

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi'nin düzenlediği Trap Kupası nefesleri kesti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi'nin düzenlediği Trap Kupası nefesleri kesti. Birçok sporcunun mücadele ettiği turnuva sonunda dereceye girenler madalya ve ödüllerine kavuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Trap ve Skeet Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen TSYD Bursa Trap Kupası'na Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Atıcılık İl Temsilcisi Oktay Demirkesen ve yarışmacılar katılım gösterdi. Müsabakalarda 14 şehirden 48 yarışmacı boy gösterdi. Büyük çekişmelere sahne olan yarışmalar sonunda kazananlar da belli oldu. Yarışmacılara katıldıkları için teşekkür eden TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi sporun sadece futboldan ibaret olmadığını hatırlattı. Kendisi ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Bursa'daki farklı spor dallarında organizasyonlar yapmak istediklerini hatırlatan Ekmekçi, "Tenis ve yüzme gibi branşların ardından atıcılıkta da önemli bir turnuvayı geride bıraktık. Tüm katılımcıları tebrik ederken, dereceye girenleri de kutluyorum" diye konuştu.

Atıcılık İl Temsilcisi Oktay Demirkesen de TSYD Bursa Şubesi'ne destekleri için teşekkür ederken, işbirliği çalışmalarının bundan sonraki organizasyonlarda da sürmesi temennisinde bulundu. Turnuva sonunda kadınlar kategorisinde Nihan Gürer liderliği elde etti. Dilara Bedia Kızılsu da ikinci oldu. Erkekler kategorisinde ise Alp Kızılsu birincilik kürsüsüne çıktı. İkinci Tuğrul Tural, üçüncü ise Davut Sarı oldu. Açık klasmanda da Nihan Gürer şampiyonluğunu ilan etti. Alp Kızılsu ikinci, Muzaffer Balkancı da üçüncülüğü elde etti.

Kazananlara ödül ve madalyalarını TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi ile Atıcılık İl Temsilcisi Oktay Demirkesen verdi. - BURSA

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Ali Ekmekçi, Atıcılık, Türkiye, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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