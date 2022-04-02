TSYD İzmir Koşusu Fortissimum'un - Son Dakika
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TSYD İzmir Koşusu Fortissimum'un

02.04.2022 11:36
TSYD İzmir Koşusu Fortissimum'un

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi Koşusu'nu, "Fortissimum" isimli safkan kazandı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi Koşusu'nu, "Fortissimum" isimli safkan kazandı.

İzmir Hipodromunda bin 900 metrelik kum pistte gerçekleştirilen ve 3 yaşlı 5 safkan İngiliz tayının katıldığı TSYD İzmir Şubesi Koşusunu, jokeyliğini Gökhan Gökçe'nin yaptığı "Fortissimum" isimli tay kazandı. Koşuda Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı "So So Crazy" ikinciliği, Mustafa Çiçek'in jokeyliğini yaptığı "Ada Kızı" ise üçüncülüğü elde etti.

Koşunun ardından düzenlenen törende, koşuyu kazanan atın sahibi adına Nihat Sağlam'a plaketini, Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş verdi.

Törene, Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkez Mali İşler Sorumlusu Suavi Yardımoğlu, İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gözeten, İzmir Şube Akreditasyon Sorumlusu Nuran Gani ile İzmir Hipodrom Müdürü Cenk İşkara da katıldı. - İZMİR

TSYD İzmir Koşusu Fortissimum'un

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Gökhan Gökçe, Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TSYD İzmir Koşusu Fortissimum'un - Son Dakika


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