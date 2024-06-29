TSYD Urla\'da Yüzme Kursları Başlıyor

Spor

İZMİR,

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) Urla'daki olimpik yüzme tesislerinde her yıl düzenlediği yüzme kurslarında ilk dönem 1 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. 1 Temmuz-26 Temmuz ve 29 Temmuz-23 Ağustos tarihleri arasında iki farklı dönemde 4'er hafta düzenlenecek kurslarda çocuklar, pazartesi-çarşamba, salı-perşembe veya hafta içi 4 gün olmak üzere uzman eğitimcilerden yüzme öğrenecek. Lisanslı sporcuların antrenmanlarının yanı sıra ailelere de açık olan havuzda yetişkinlere özel bireysel yüzme kursları da verilecek.