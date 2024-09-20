TSYD Voleybol Turnuvası İlk Gün Sona Erdi

TSYD Ankara Ahmet Göksu Voleybol Turnuvası'nda ilk gün sona erdi.
Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda yapılan organizasyonun ilk gününde Halkbank- Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana-Ziraat Bankkart maçları oynandı.
Organizasyonun ilk mücadelesinde Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 25-20, 25-23 ve 32-30'luk setlerle 3-0 yenmeyi başardı.
Günün ikinci karşılaşmasında Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana'yı 25-22, 29-27 ve 25-11'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Turnuvada yarın oynanacak ikinci gün maçlarının programı şöyle:
13.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta
16.00 Halkbank-Fenerbahçe Medicana
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