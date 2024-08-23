TÜFAD Kayseri Şubesi, Erciyes 38 FK\'yı ziyaret etti

Spor

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şubesi, yeni adıyla Erciyes 38 FK olarak Türkiye 3. Ligi'nde mücadele edecek futbol takımını ziyaret etti.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şubesi yönetim kurulu, eski adı Talasgücü Belediyespor, yeni adıyla Erciyes 38 FK oylan Türkiye 3. Lig takımının antrenmanını ziyaret etti. Antrenör Uğur Kulaksız, teknik heyet ve futbolculara başarılar dilendiği ziyarette konuşan TÜFAD Başkanı Ahmet Yıldız, "Mutlu Önal başkanımızın önderliğinde bir ateş yakıldı. O ateşin devamında da Ahmet Dirgenali başkanlığında yeni yönetim kurulu oluşturuldu. Güzel bir yönetim oluştu. İnşallah Kayseri'yi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil edecektir bu takım. Bu oluşum Kayseri adına iyi ve doğru bir oluşum olmuştur. Teknik Direktör Uğur Kulaksız, ekibi ve Sportif Direktör Gökhan Gündüz kardeşimize hayırlı uğurlu olsun. Biz TÜFAD olarak her zaman her türlü sizin yanınızdayız. Biz bir aileyiz. Bu işi hep birlikte omuzlayıp Erciyes 38 Futbol Kulübü'nü daha iyi ve güzel günlere taşıyacağız" dedi.

Erciyes 38 FK'nın yeni dönemde antrenörlüğünü üstlenen Uğur Kulaksız da, yeni sezonda başarılı bir dönem geçirmek için kolları sıvadıklarını söyledi. Kayseri futboluna en iyi hizmeti verebilmek adına yola çıktıklarını söyleyen Uğur Kulaksız, "Kayseri'de bir tohum ekildi, bu yeşerecek fidan olacak daha sonra ağaç olacak. Daha sonra üzerinde binlerce canlılar yaşayacak ve gölgesinde birçok Kayserili sporcumuz gölgelenecek. Bu oluşum için buradayız. Bize güvenen başkanlarımız olmak üzere yöneticilerimize çok teşekkür ederim. İyi hazırlanıyoruz. İyi olacağız. Kayseri bütünlükleri ile beraber güzel bir şehir. O yüzden burada bir bütünlük sergileniyor. Hep beraber olacağız. Hep beraber olduğumuz zaman Kayseri'yi kimse yıkamaz. Yıkılmayacağımızı herkese göstereceğiz. Bizim şuandaki tek hedefimiz biz çizgimiz var. Kayseri'mizin gençlerini daha önce biliyorsunuz 3.Lig ve 2.Lig takımımız olmadığı için buralarda şans verip yukarılara atamıyorduk. Biz şu anda o misyonu üstlendik" dedi. - KAYSERİ