TÜFAD Kayseri Şubesi'nde Ahmet Yıldız yeniden başkan seçildi - Son Dakika
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Spor

TÜFAD Kayseri Şubesi'nde Ahmet Yıldız yeniden başkan seçildi

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şubesi'nde yapılan genel kurul sonucunda mevcut başkan Ahmet Yıldız, yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Yapılan genel kurula TÜFAD Genel Başkan Yardımcısı, TFF Kayseri Bölge Müdürü ve dernek üyeleri katıldı. Yeni yönetim ve denetim kurulu seçiminde Ahmet Yıldız'ın tek listesi oylandı ve Ahmet Yıldız, güven tazeleyerek başkanlık görevine getirildi. Ahmet Yıldız, konuşmasında derneği daha ileriye taşımak için çalışacaklarını belirtti.

13.06.2024 08:38
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Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şubesi'nde yapılan genel kurul sonrası mevcut başkan Ahmet Yıldız yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Hürriyet-Yeniköy'de bulunan dernek tesislerinde gerçekleştirilen genel kurula TÜFADGenel BaşkanYardımcısı ve Önceki Dönem Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat, TFF Kayseri Bölge Müdürü ve ASKF Başkanı Mutlu Önal, Kayseri Futbol İlTemsilcisi MehmetYücel ve dernek üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan genel kurulda divan başkanlığını Osman Yozgat yaparken, divan katipliklerini ise MikailKarabulut ile Gökhan Gündüz üstlendi. Okunan yönetim ve denetim kurulu raporları üyelerin oy birliği ile kabul edildi. Yeni yönetim ve denetim kurulu seçiminde ise mevcut başkan Ahmet Yıldız'ın tek listesi oylandı. Yapılan oylama sonrasında Ahmet Yıldız, güven tazeleyerek yeniden başkanlık görevine getirildi.

Genel kurulda konuşma yapanBaşkanAhmetYıldız, "Buraya gelen ve genel kurulumuza katılan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum.Kayseri'de sporun paydaşı olan kurumlar büyük bir ahenk içinde çalışıyor. Bundan sonra da bu birlikte çalışma kültürü devam edecek. TÜFAD Kayseri Şubesi'ni yeni yönetimimiz ile birlikte daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Tüm üyelerimize derneğimizin kapısı sonuna kadar açık. Özellikle eğitim çalışmaları ile yeni dönemde çok daha farklı bir TÜFAD olacak" dedi.

AhmetYıldız'ın yönetimi şu isimlerden oluştu:

Yönetim Asil: Anmet Yıldız (Başkan), Mutlu Önal, Serdar Sucan, Doğan Doğan, İsmail Doğan, İshakKattaş, Gökmen Başoğlu, Emin Gök, Öner Şahin, Erhan Kan, ErtuğrulSeçme, Murat Özdeniz, Orhan Göç, Arif Berk, Uğur Kulaksız

YönetimYedek: HalitKurt, Adnan Bahar, Mustafa Esmeray, Tünay Türkkan, Rasim Aykurt, Sedat Bulut, Menduh Koca, Emrah Deveci, Hakan Kılınç, Ahmet Behiç Salt, Mustafa İpiçürük, Fatih Yurt, Cumhur Yıldırım, HüseyinUyar

Denetim Asil: Emrah Çıtak, FatihMetin, Yaraş Karaoğlan

DenetimYedek: MehmetDalgalı, Kerim Çona, Fehat Bakar - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TÜFAD Kayseri Şubesi'nde Ahmet Yıldız yeniden başkan seçildi - Son Dakika

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