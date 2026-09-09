TÜFAD Kayseri Şubesi’nden Adem Çak’a ‘hoşgeldin’ çiçeği - Son Dakika
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TÜFAD Kayseri Şubesi’nden Adem Çak’a ‘hoşgeldin’ çiçeği

TÜFAD Kayseri Şubesi’nden Adem Çak’a ‘hoşgeldin’ çiçeği
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Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri, sezonun ilk maçının ardından Kayseri’ye dönen Erciyes 38 FK Teknik Direktörü Adem Çak’ı çiçekle karşıladı.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri, sezonun ilk maçının ardından Kayseri'ye dönen Erciyes 38 FK Teknik Direktörü Adem Çak'ı çiçekle karşıladı. TÜFAD yönetimi, Mavi-Siyahlı ekibe yeni sezonda başarı dileklerini iletti.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri, Erciyes 38 FK Teknik Direktörü Adem Çak'a 'şehre hoş geldin' ziyaretinde bulundu. Sezon öncesi hazırlık çalışmalarının tamamını Bolu'da gerçekleştiren 3. Lig ekibi, sezonun ilk maçının ardından Kayseri'ye döndü. İlk karşılaşmasında deplasmanda Ağrı 1970 Spor'u 1-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başlayan mavi-siyahlı ekibi karşılayan TÜFAD Kayseri yönetimi, Teknik Direktör Adem Çak'a çiçek takdim ederek yeni sezonda başarılar diledi.

Ziyarette TÜFAD Kayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri İsmail Doğan ile Gökmen Başoğlu da yer aldı. TÜFAD yönetimi, Erciyes 38 FK'nın yeni sezonda Kayseri'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandıklarını belirterek takıma başarı dileklerini iletti.

Kaynak: İHA

Erciyes, Türkiye, Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TÜFAD Kayseri Şubesi’nden Adem Çak’a ‘hoşgeldin’ çiçeği - Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜFAD Kayseri Şubesi’nden Adem Çak’a ‘hoşgeldin’ çiçeği - Son Dakika
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