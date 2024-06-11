TÜFAD Kayseri Şubesi Yeni Yönetimini Belirleyecek - Son Dakika
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TÜFAD Kayseri Şubesi Yeni Yönetimini Belirleyecek

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şubesi, yarın yapılacak olan Genel Kurul ile yeni yönetimini belirleyecek. Genel kurulun ilk oturumunda çoğunluk sağlanamadığı için ikinci oturum 12 Haziran Çarşamba günü yapılacak. Mevcut Başkan Ahmet Yıldız'ın tek liste ile gireceği genel kurulda yeni yönetim ve denetim kurulları seçilecek.

11.06.2024 12:05
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Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şubesi, yarın yapılacak olan Genel Kurul ile yeni yönetimini belirleyecek.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şubesi'nde genel kurul heyecanı yaşanıyor. Dernek yönetiminin 5 Haziran Çarşamba günü için aldığı genel kurulun ilk oturumunda çoğunluk sağlanamadı. Böylece genel kurul ikinci oturama kaldı. İkinci oturum, 12 Haziran Çarşamba günü yapılacak. Hürriyet Yeniköy Mahallesi'nde bulanan TÜFAD Kayseri Eğitim Tesisleri'nde yapılacak olan genel kurulda çoğunluk aranmayacak. Mevcut Başkan Ahmet Yıldız'ın tek liste ile gireceği genel kurulda yeni yönetim ve denetim kurulları seçilecek.

TÜFAD Kayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız, "Değerli Antrenör arkadaşlar TÜFAD Kayseri Şubesi olarak almış olduğumuz Genel Kurul Kararı 05 Haziran Çarşamba günü çoğunluk sağlanamadığından dolayı 12 Haziran Çarşamba günü Saat 17.00'de Hürriyet-Yeniköy'de bulunan dernek binamızda çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Tüm üyelerimizi genel kurulumuza bekliyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TÜFAD Kayseri Şubesi Yeni Yönetimini Belirleyecek - Son Dakika

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