Tuğba Danışmaz, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırarak olimpiyat kotası elde etti - Son Dakika
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Spor

Tuğba Danışmaz, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırarak olimpiyat kotası elde etti

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Tuğba Danışmaz, üç adım atlamada Avrupa 2.'si olarak Türkiye rekoru kırdı ve olimpiyat kotası elde etti. Tuğba Danışmaz, 2023 Avrupa Salonda altın madalya kazanmış ve 2024 Avrupa Açık'ta da gümüş madalya kazanan ilk Türk atlet oldu. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Danışmaz'ın başarısını kutlayarak gurur duyduklarını belirtti.

10.06.2024 10:55
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İtalya'nın başkenti Roma'da devam eden Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Tuğba Danışmaz, üç adım atlamada Avrupa 2.'si olurken, Türkiye rekoru kırarak olimpiyat kotası elde etti.

2023 Avrupa Salonda altın madalya kazanan Tuğba Danışmaz 2024 Avrupa Açık'ta da gümüş madalya kazanan ilk isim oldu. Roma Stadyumu'nda düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda, elemelerde 14.27 metre atlayıp finale yükselen Tuğba Danışmaz, finaldeki ikinci atlayışında 14.57 metre atlayarak Avrupa ikincisi oldu. Paris Olimpiyatları kotası alan milli atlet, bu atlayışıyla kendisine ait olan 14.52 metre olan Türkiye rekorunu da kırmayı başardı. Tuğba Danışmaz 14.57 metre atlayarak gümüş madalya kazanarak kürsüye çıkarken, Üç Adım Atlamada altın madalyayı İspanyol Ana Peleteiro-Compaore 14.85m, bronz madalyayı ise Fransız Ilionis Guillaume 14.43m kazandı.

Milli atlet Tuğba Danışmaz, İstanbul'da yapılan 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası finalinde 14.31'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazanmıştı.

Tuğba Danışmaz'ın çok başarılı bir sporcu olduğundan bahseden Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Tuğba Danışmaz çok değerli ve başarılı bir sporcumuz. Çok başarılı bir yarışma çıkardı, rekor, madalya ve kota alarak hepimizi gururlandırdı. Sporcumuzu ve antrenörlerini kutluyor, ülkemiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Tuğba Danışmaz, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırarak olimpiyat kotası elde etti - Son Dakika

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