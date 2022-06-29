Tuğba Yakan, bronz madalyanın sahibi oldu - Son Dakika
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Tuğba Yakan, bronz madalyanın sahibi oldu

29.06.2022 12:47
Tuğba Yakan, bronz madalyanın sahibi oldu

Akdeniz Oyunlarında Kağıtspor'un başarılı sporcusu Tuğba Yakan, karatede bronz madalya kazandı.

Akdeniz Oyunlarında Kağıtspor'un başarılı sporcusu Tuğba Yakan, karatede bronz madalya kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un Avrupa ve Dünya şampiyonu başarılı sporcusu Tuğba Yakan, Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunlarında Türkiye Milli Takımı adına karatede ilk madalyayı kazandı. 55 kilogramda tatamiye çıkan Kağıtspor'lu Tuğba Yakan, sırasıyla Portekizli Constança Herbert de Matos (7-1), Tunuslu Chirine Zarati'yi (8-0) mağlup ederek yükseldiği yarı finalde Mısırlı Ahlam Youssef'e 8-0 yenilerek bronz madalya maçına kaldı. Üçüncülük maçında Güney Kıbrıslı Ariannne Miles Gonzales'i mağlup eden sporcu, bronz madalyanın sahibi oldu. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kağıtspor, Kocaeli, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tuğba Yakan, bronz madalyanın sahibi oldu - Son Dakika

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