Tuğbey Akgün'e Milli davet - Son Dakika
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Tuğbey Akgün'e Milli davet

10.03.2022 16:46
Tuğbey Akgün'e Milli davet

Bursaspor'un genç futbolcusu Tuğbey Akgün, U19 Milli Takımı'na davet edildi.

Bursaspor'un genç futbolcusu Tuğbey Akgün, U19 Milli Takımı'na davet edildi.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "U19 Milli Takımımızın 23-29 Mart 2022 tarihleri arasında Macaristan'da katılacağı UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur müsabakaları aday kadrosu açıklandı. UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur karşılaşmalarının aday kadrosuna futbolcumuz Tuğbey Akgün davet edildi. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 14 Mart 2022 Pazartesi günü saat 18.00'de Antalya Side'de toplanacak" ifadelerine yer verildi. - BURSA

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Bursaspor, Milli, UEFA, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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