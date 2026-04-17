TÜGVA GençLig Turnuvası Başladı

17.04.2026 19:12
TÜGVA'nın düzenlediği GençLig Liseler Arası Futbol Turnuvası, gençleri bir araya getirdi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen GençLig Liseler Arası Futbol Turnuvası başladı.

Atatürk Stadı Yan Sahalar'daki organizasyonda saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler anıldı.

Etkinlikte konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'de 150 lise takımını bir araya getiren organizasyon dolayısıyla TÜGVA'ya teşekkür etti.

Takımlara başarı dileyen Kasapoğlu, "Türkiye genç ve gençlerine inanan bir ülke. Gençleriyle güçlü, umutlu ve daha güçlü olacak bir ülke. O yüzden gençlerin bu bilinci taşıyıp yarınlara aktarması çok kıymetli. Bu bilincin gerektirdiği maneviyat, gelişim çok ama çok kritik." dedi.

Kasapoğlu, turnuvanın sporun birleştirici gücüyle kötülük, şiddet, kavga ve kötü bağımlılıklara karşı önemli bir panzehir niteliği taşıdığını dile getirdi.

İzmir'in spor altyapısına dikkati çeken Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlerin hem gelişimi hem ilerlemesi için ve onların bir arada hep birlikte hareket etmesi için, bu birlik ortamını çok önemsiyoruz. Hem birlik hem de tatlı bir rekabet, çok kıymetli. Maalesef acımasız bir dünyada yaşıyoruz. ve bu acımasız dünyada mukaddesini bilen, mukaddesini koruyan ve mukaddesiyle yol yürüyen gençlik bizler için çok ama çok hayati. O yüzden ben bu turnuvayı, bu genç ligi çok önemli buluyorum."

Konuşmanın ardından AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, bazı kurum müdürleri ve TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Yiğit Aslanata'nın da yer aldığı iki takım, vali Süleyman Elban'ın ilk düdüğüyle futbol maçı yaptı.

Gösteri karşılaşması beraberlikle sonuçlandı.

Kaynak: AA

