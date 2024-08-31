FIFA, ırkçılığa maruz kalan futbolculara oyunu durdurma hakkı tanıdı - Son Dakika
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FIFA, ırkçılığa maruz kalan futbolculara oyunu durdurma hakkı tanıdı

FIFA, ırkçılığa maruz kalan futbolculara oyunu durdurma hakkı tanıdı

FIFA, ırkçılığa maruz kalan futbolculara oyunu durdurma hakkı tanıdı. Yeni uygulama, Kolombiya'da düzenlenecek 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'nda hayata geçirilecek. Irkçılığa maruz kalan oyuncular, ellerini bileklerinden çaprazlayarak hakeme ırkçı tacize maruz kaldıklarını işaret edecek. Taciz devam ederse maç ertelenecek.

31.08.2024 20:51
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ırkçılığa maruz kalan futbolculara oyunu durdurma hakkı tanıdı.

20 YAŞ ALTI KADINLAR DÜNYA KUPASI'NDA HAYATA GEÇİRİLECEK

Yapılan açıklamaya göre, FIFA'nın mayıs ayında gerçekleştirilen kongresinde, ayrımcılık karşıtı politikanın bir parçası olarak oyunculara ırkçı tacizlere karşı tavır alma yetkisi verildi. Bu çerçevede ırkçılığa karşı kol hareketi, ilk kez Kolombiya'da düzenlenecek 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'nda hayata geçirilecek.

Uygulama kapsamında yapılacak "Irkçılığa hayır" hareketi sonrası üç adımdan oluşan prosedür uygulanacak.

IRKÇILIĞA MARUZ KALAN FUTBOLCU ELLERİNİ BİLEKLERİNDEN ÇAPRAZLAYACAK

Irkçılığa maruz kalan futbolcular, ellerini bileklerinden çaprazlayarak hakeme ırkçı tacize maruz kaldıklarını işaret edecek. Bunun ardından hakemler, üç adımlı prosedürü başlatacak. İlk adımda hakemler maçı durduracak. Taciz devem ederse oyuncular ve teknik ekip, soyunma odasına götürülecek. Olay sona ermezse maç ertelenecek.

Yeni uygulamayla ilgili açıklamada bulunan FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Irkçılıkla mücadele etmek hepimizin birlikte yapması gereken bir şey. Kolombiya'daki FIFA 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'nda 'Irkçılığa hayır' jestini uygulamak, dünya çapındaki oyuncuları güçlendirmek için önemli bir ilk adımdır. Şimdi üç adımlı prosedürün tüm dünyada maksimum etkiyle uygulanmasını dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor FIFA, ırkçılığa maruz kalan futbolculara oyunu durdurma hakkı tanıdı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • recep özoğul: Doğru karar ama FiFA kadar iki yüzlü bir kurum daha yok. 4 1 Yanıtla

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