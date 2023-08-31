Play-off turunda Molde'yi eleyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup etabına kaldı. 32 takımın yer alacağı kura çekimine temsilcimiz 4. torbadan girecek.
Dörder takımın 8 grupta mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar 19/20 Eylül tarihlerinde oynanacak. Devler Ligi'nde kura çekimi bu akşam gerçekleştirilecek.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde torbalar:
1.Torba: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord
2.Torba: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal
3. Torba: Shakhtar Donetsk, Salzburg, PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Kopenhag
4. Torba: Galatasaray, Real Sociedad, Young-Boys, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, Antwerp, Lens
Son Dakika › Spor › Tüm torbalar belli oldu! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri - Son Dakika