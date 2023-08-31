Tüm torbalar belli oldu! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri - Son Dakika

Tüm torbalar belli oldu! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Son Güncelleme: 31.08.2023 10:10

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'ın tüm rakipleri belli oldu. Bu akşam gerçekleştirilecek kura çekiminde 4. torbada yer alacak temsilcimizi, dünya devleri bekliyor.

Play-off turunda Molde'yi eleyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup etabına kaldı. 32 takımın yer alacağı kura çekimine temsilcimiz 4. torbadan girecek.

İLK MAÇLAR 19/20 EYLÜL'DE

Dörder takımın 8 grupta mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar 19/20 Eylül tarihlerinde oynanacak. Devler Ligi'nde kura çekimi bu akşam gerçekleştirilecek.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde torbalar:

1.Torba: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord

2.Torba: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal

3. Torba: Shakhtar Donetsk, Salzburg, PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Kopenhag

4. Torba: Galatasaray, Real Sociedad, Young-Boys, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, Antwerp, Lens

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tüm torbalar belli oldu! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tüm torbalar belli oldu! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri - Son Dakika
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