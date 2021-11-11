Tüm zamanların en iyileri belirlendi! İşte Türk takımlarının sıralamadaki yeri

Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en başarılı takımları UEFA tarafından açıklandı. Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kendine listede yer buldu.

NTV Spor'un haberine göre, yayınlanan sıralamada ilk 10'da 2 Portekiz, 2 İngiliz, 2 İtalyan, 2 İspanyol, 1 Hollanda ve 1 Alman takımı yer aldı. Türkiye'den listeye giren takımlar içerisinde ise en başarılı kulüp 25. sırada yer alan Galatasaray oldu.

ZİRVEYİ REAL MADRİD ALDI

UEFA, Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en başarılı takımlarını sıraladı. Listede sırasıyla Real Madrid, Bayern Münih ve Barcelona ilk 3 sırayı paylaştı. Türkiye'den listeye giren Galatasaray 25., Fenerbahçe 50., Beşiktaş 60. ve Trabzonspor ise 118. sırada kendine yer buldu.

UEFA'nın yayınladığı sıralama şöyle: